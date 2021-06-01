裸土风蚀扬尘是城市空气颗粒物污染的重要来源，防治裸土风蚀扬尘是当前研究的热点。利用自然界广泛存在的微生物实现固结裸土从而抑制其风蚀扬尘的目的，是一种好方法。在微生物固结土体介绍的基础上，综述了微生物固结裸土抗风蚀扬尘的机理，分析了微生物固结裸土抗风蚀扬尘的影响因素，最后对微生物固结裸土抗风蚀扬尘的主要研究方向进行了展望。