[1] 张敏霞,刘飞飞,王瑞琦,等. 微生物固结裸土及其抗风蚀扬尘的研究进展[J].环境污染与防治,2021,43(2):232.
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[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(2):232.
微生物固结裸土及其抗风蚀扬尘的研究进展()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
43卷
- 期数:
-
2021年2期
- 页码:
-
232
- 栏目:
-
综述
- 出版日期:
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2021-06-01
文章信息/Info
- 作者:
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张敏霞; 刘飞飞; 王瑞琦; 王树仁
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河南理工大学土木工程学院，河南 焦作 454150
- 关键词:
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微生物固结; 裸土; 风蚀扬尘; 抗风蚀
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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裸土风蚀扬尘是城市空气颗粒物污染的重要来源，防治裸土风蚀扬尘是当前研究的热点。利用自然界广泛存在的微生物实现固结裸土从而抑制其风蚀扬尘的目的，是一种好方法。在微生物固结土体介绍的基础上，综述了微生物固结裸土抗风蚀扬尘的机理，分析了微生物固结裸土抗风蚀扬尘的影响因素，最后对微生物固结裸土抗风蚀扬尘的主要研究方向进行了展望。
更新日期/Last Update:
2021-05-18