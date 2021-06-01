将生物表面活性剂（BS）应用于地下水修复是一个很好的研究思路。系统总结BS在地下水修复领域的应用，重点介绍BS在去除石油烃污染和重金属方面的科学研究（包括BS的分类及特性、生产底物和修复机理等），并对其与新技术和新材料的结合进行展望。