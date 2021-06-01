[1] 张文静,梁振天. 生物表面活性剂及其在地下水污染修复领域的应用与展望[J].环境污染与防治,2021,43(2):237.
　[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(2):237.
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 生物表面活性剂及其在地下水污染修复领域的应用与展望()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
43卷
期数:
2021年2期
页码:
237
栏目:
综述
出版日期:
2021-06-01

文章信息/Info

作者:
 张文静梁振天
 1.吉林大学新能源与环境学院，吉林 长春 130012；2.吉林大学地下水资源与环境教育部重点实验室，吉林 长春 130012
关键词:
 生物表面活性剂地下水修复重金属有机污染物
文献标志码:
A
摘要:
 将生物表面活性剂（BS）应用于地下水修复是一个很好的研究思路。系统总结BS在地下水修复领域的应用，重点介绍BS在去除石油烃污染和重金属方面的科学研究（包括BS的分类及特性、生产底物和修复机理等），并对其与新技术和新材料的结合进行展望。

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更新日期/Last Update: 2021-05-18