[1] 牛铭杰,赵海霞,孟菲,等.中国NOx排放时空分布变化及其驱动因素分析[J].环境污染与防治,2021,43(2):243.
　[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(2):243.
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中国NOx排放时空分布变化及其驱动因素分析()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
43卷
期数:
2021年2期
页码:
243
栏目:
环境管理
出版日期:
2021-06-01

文章信息/Info

作者:
 牛铭杰赵海霞孟菲顾湘
 1．中国科学院流域地理学重点实验室，中国科学院南京地理与湖泊研究所，江苏 南京 210008；2.中国科学院大学，北京 100049；3.南京信息工程大学法政学院，江苏 南京 210044
关键词:
NOx时空分布交互作用地理探测器
文献标志码:
A
摘要:
 NOx是一种主要的空气污染物。分析了中国NOx排放量的时空分布特征，并利用地理探测器探析NOx排放量空间分异驱动因素的交互作用。结果表明：（1）2011―2018年，中国NOx排放量整体下降超过50%，呈中东部高、西部低的格局；NOx排放强度整体降低71.29%，呈西北高、东南低的分布格局，且东西部差异明显。（2）2017年，经济发展与人口数量、汽车保有量、环境规制，汽车保有量与人口数量、环境规制之间的交互作用对NOx排放量空间分异的解释力较强，且与2011年相比均有不同程度提高；产业结构与人口数量、经济发展、能源结构、环境规制，能源结构与人口数量、环境规制，人口数量与环境规制之间的交互作用对NOx排放量空间分异的解释力较弱，且与2011年相比均有不同程度降低。

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更新日期/Last Update: 2021-05-18