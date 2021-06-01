NO x 是一种主要的空气污染物。分析了中国NO x 排放量的时空分布特征，并利用地理探测器探析NO x 排放量空间分异驱动因素的交互作用。结果表明：（1）2011―2018年，中国NO x 排放量整体下降超过50%，呈中东部高、西部低的格局；NO x 排放强度整体降低71.29%，呈西北高、东南低的分布格局，且东西部差异明显。（2）2017年，经济发展与人口数量、汽车保有量、环境规制，汽车保有量与人口数量、环境规制之间的交互作用对NO x 排放量空间分异的解释力较强，且与2011年相比均有不同程度提高；产业结构与人口数量、经济发展、能源结构、环境规制，能源结构与人口数量、环境规制，人口数量与环境规制之间的交互作用对NO x 排放量空间分异的解释力较弱，且与2011年相比均有不同程度降低。