[1] 张姣玉,龙凤,毕粉粉,等. 滨海型工业城市的经济发展和生态环境耦合协调关系研究――以玉环市为例[J].环境污染与防治,2021,43(2):255.
　[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(2):255.
点击复制

 滨海型工业城市的经济发展和生态环境耦合协调关系研究――以玉环市为例()
分享到：

《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
43卷
期数:
2021年2期
页码:
255
栏目:
环境管理
出版日期:
2021-06-01

文章信息/Info

作者:
 张姣玉龙凤毕粉粉葛察忠段显明
 1.杭州电子科技大学管理学院，浙江 杭州 310018；2.生态环境部环境规划院，北京 100012
关键词:
 经济发展生态环境玉环市耦合协调
文献标志码:
A
摘要:
 玉环市在城市建设过程中需要处理好经济发展与生态环境之间的关系。选取与玉环市经济发展和生态环境两个系统密切相关的7个一级指标共计26个二级指标，选用耦合协调度模型对玉环市经济发展与生态环境耦合协调水平进行评价。结果表明，玉环市2010―2019年经济发展和生态环境综合得分总体均呈稳步上升趋势，但生态环境略滞后于经济发展，2017―2019年经济发展和生态环境耦合协调水平虽已达到良好协调，但还未达到优质协调。建议玉环市加快调整和优化经济结构，持续改善生态环境质量。

相似文献/References:

[1]张家良.热污染的防治与研究动向[J].环境污染与防治,1983,(5):19.
[2]杨永泰 唐秀云.南方平原地区农药污染农田生态环境质量评价[J].环境污染与防治,1992,(5):23.
[3]王浙明　赵　多　陈　利等.浙江省县域生态环境功能区规划制定的思考[J].环境污染与防治,2008,(8):97.
[4]吴云珍.关于医药产业发展对生态环境影响的思考[J].环境污染与防治,2009,(8):3.
[5]沈淦荣.发展绿色产品 保护生态环境[J].环境污染与防治,2000,(5):45.
[6]张鸿铭.建设生态省 推进“绿色浙江”[J].环境污染与防治,2003,(1):1.
[7]赵 多 卢剑波 闵 怀.浙江省生态环境可持续发展评价指标体系的建立[J].环境污染与防治,2003,(6):380.
[8]谭湘萍,闵 怀.千岛湖生态环境主要问题及保护对策[J].环境污染与防治,2004,(3):200.
[9]朱有为 段丽丽.浙江省畜牧业发展的生态环境问题及其控制对策[J].环境污染与防治,1999,(1):40.
[10]周惠良 陈 茜 叶 俊.浙江省环保产业现状和发展对策[J].环境污染与防治,1998,(5):1.

更新日期/Last Update: 2021-05-18