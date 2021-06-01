玉环市在城市建设过程中需要处理好经济发展与生态环境之间的关系。选取与玉环市经济发展和生态环境两个系统密切相关的7个一级指标共计26个二级指标，选用耦合协调度模型对玉环市经济发展与生态环境耦合协调水平进行评价。结果表明，玉环市2010―2019年经济发展和生态环境综合得分总体均呈稳步上升趋势，但生态环境略滞后于经济发展，2017―2019年经济发展和生态环境耦合协调水平虽已达到良好协调，但还未达到优质协调。建议玉环市加快调整和优化经济结构，持续改善生态环境质量。