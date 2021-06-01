[1] 蒲灵,马又琳,毕朝文,等. 成都平原经济区固体废物产生量与经济增长的关系及驱动因素分析[J].环境污染与防治,2021,43(2):266.
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[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(2):266.
成都平原经济区固体废物产生量与经济增长的关系及驱动因素分析()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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43卷
- 期数:
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2021年2期
- 页码:
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266
- 栏目:
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环境管理
- 出版日期:
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2021-06-01
文章信息/Info
- 作者:
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蒲灵; 马又琳; 毕朝文; 李思锐; 李懿
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1.四川省工业环境监测研究院，四川 成都 610041；2.四川省固体废物与化学品管理中心，四川 成都 610041
- 关键词:
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工业废物; 医疗废物; 城市生活垃圾; 脱钩模型; 对数平均迪氏指数
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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为探究2013―2017年成都平原经济区工业废物、医疗废物、城市生活垃圾产生量与经济增长的关系以及驱动因素，采用了脱钩模型和对数平均迪氏指数(LMDI)分解法进行分析。结果表明：2013―2017年成都平原工业废物产生量与经济增长为强脱钩状态，其中排放强度效应是主要因素，即工业技术的发展抑制了工业废物的产生；医疗废物、城市生活垃圾产生量与经济增长均为扩张连接状态，其中经济水平效应是主要因素，即经济增长促进了医疗废物以及城市生活垃圾的产生，而排放强度效应起抑制作用。因此，建议设立科研经费或其他项目经费，鼓励相关企业不断自主研发新工艺新技术，同时应统筹综合利用设施或无害化处置设施的建设，进一步提高固体废物的资源化利用或无害化处置效率；研究制定固体废物堆存、处置等方面的政策，通过增加资金支持或减免税收等方式，鼓励企业提高固体废物的管理水平。
更新日期/Last Update:
2021-05-18