为揭示农村生活污水排放导致沟渠底泥磷形态转化对农村生态环境的影响，用K 2 HPO 4 配置不同水平磷污染水体（TP质量浓度分别为0、5、10、20 mg/L)，考察在静态及扰动试验中底泥磷的转化规律。结果表明：（1）当水体TP为0 mg/L，底泥为磷源，逐步向水体释放磷；随水体TP增大，底泥为磷汇，吸附水体中的磷，水体扰动会促进底泥对水体磷的吸附。（2）底泥TP含量随水体TP的升高而增加，扰动试验中底泥TP含量高于静态试验；水体TP为20 mg/L时，扰动试验底泥存在中度污染情况，其余均为轻度污染；底泥TP超出多数底栖动物的耐受含量，对沟渠底栖动物具有较低生态风险。（3）底泥对水体磷的吸附均为物理吸附，扰动试验中底泥4种形态无机磷含量的总和高于静态试验，且底泥磷活性更高，水体扰动将增加底泥对水体的生态风险。