[1] 杜鹏睿,刘云根,杨思林,等. 农村沟渠水体的磷污染水平对底泥磷释放规律的影响研究[J].环境污染与防治,2021,43(3):276.
　[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(3):276.
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 农村沟渠水体的磷污染水平对底泥磷释放规律的影响研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
43卷
期数:
2021年3期
页码:
276
栏目:
研究报告
出版日期:
2021-07-01

文章信息/Info

作者:
 杜鹏睿刘云根杨思林王妍龚云辉
 1.西南林业大学生态与环境学院，云南 昆明 650224；2.云南省山地农村生态环境演变与污染治理重点实验室，云南 昆明 650224
关键词:
 农村沟渠底泥无机磷形态生态风险
文献标志码:
A
摘要:
 为揭示农村生活污水排放导致沟渠底泥磷形态转化对农村生态环境的影响，用K2HPO4配置不同水平磷污染水体（TP质量浓度分别为0、5、10、20 mg/L)，考察在静态及扰动试验中底泥磷的转化规律。结果表明：（1）当水体TP为0 mg/L，底泥为磷源，逐步向水体释放磷；随水体TP增大，底泥为磷汇，吸附水体中的磷，水体扰动会促进底泥对水体磷的吸附。（2）底泥TP含量随水体TP的升高而增加，扰动试验中底泥TP含量高于静态试验；水体TP为20 mg/L时，扰动试验底泥存在中度污染情况，其余均为轻度污染；底泥TP超出多数底栖动物的耐受含量，对沟渠底栖动物具有较低生态风险。（3）底泥对水体磷的吸附均为物理吸附，扰动试验中底泥4种形态无机磷含量的总和高于静态试验，且底泥磷活性更高，水体扰动将增加底泥对水体的生态风险。

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更新日期/Last Update: 2021-05-18