针对冬季低温条件下城市污水生物脱氮效果不佳的普遍问题，采用数学模拟方法，结合现场取样试验对苏州某污水处理厂多模式AAO系统开展了不同运行模式的研究。结果表明：（1）利用历史运行数据对ASDM模型进行校准，模型模拟结果理想。（2）在最优运行工况（倒置AAO模式、泥龄16 d、内回流比300%）下，冬季出水水质可满足《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/ 1072―2018）。