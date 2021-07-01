[1] 顾晓丹,黄勇,丁永伟,等. 多模式AAO系统处理城市污水的冬季运行优化研究[J].环境污染与防治,2021,43(3):289.
　[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(3):289.
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 多模式AAO系统处理城市污水的冬季运行优化研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
43卷
期数:
2021年3期
页码:
289
栏目:
研究报告
出版日期:
2021-07-01

文章信息/Info

作者:
 顾晓丹黄勇丁永伟黄继会尤岚王伟张俊陈芳芳
 1.苏州科技大学环境科学与工程学院，江苏 苏州 215009；2.苏州市水务集团，江苏 苏州 215001；3.苏州市排水有限公司，江苏 苏州 215001
关键词:
 城市污水AAO工艺冬季数学模型现场试验
文献标志码:
A
摘要:
 针对冬季低温条件下城市污水生物脱氮效果不佳的普遍问题，采用数学模拟方法，结合现场取样试验对苏州某污水处理厂多模式AAO系统开展了不同运行模式的研究。结果表明：（1）利用历史运行数据对ASDM模型进行校准，模型模拟结果理想。（2）在最优运行工况（倒置AAO模式、泥龄16 d、内回流比300%）下，冬季出水水质可满足《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/ 1072―2018）。
更新日期/Last Update: 2021-05-18