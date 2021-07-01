[1] 章泓立,吴思民,金利学,等. 河道底泥制备陶粒轻骨料的工艺条件及性能[J].环境污染与防治,2021,43(3):304.
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[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(3):304.
河道底泥制备陶粒轻骨料的工艺条件及性能()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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43卷
- 期数:
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2021年3期
- 页码:
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304
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2021-07-01
文章信息/Info
- 作者:
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章泓立; 吴思民; 金利学; 王军良; 林春绵
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1.浙江工业大学环境学院，浙江 杭州 310014；2.浙江大东吴集团建设新材料有限公司,浙江 湖州 313000
- 关键词:
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河道底泥; 陶粒轻骨料; 废弃建筑泥浆; 污水污泥
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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为研究以河道底泥为主要原材料，废弃建筑泥浆、污水污泥及黏土为辅料制备陶粒轻骨料的适宜工艺条件，利用旋转管式反应炉分别探索了煅烧温度、保温时间、升温速率以及物料配比对陶粒轻骨料表观密度、吸水率、抗压强度和综合指数的影响。结果表明，适宜的工艺条件为：升温速率35 ℃/min，煅烧温度1 175 ℃（保持15 min），河道底泥∶黏土∶废弃建筑泥浆∶污水污泥（质量比）=47∶17∶16∶20。在适宜的工艺条件下，利用Φ2 500 mm×45 000 mm回转窑生产线实现了陶粒轻骨料的规模化生产，产品形貌规则完整，表观密度为292.3 kg/m3，筒压强度为1.30 MPa。主要性能指标均满足《轻集料及其试验方法 第1部分：轻集料》（GB/T 17431.1―2010）要求。
更新日期/Last Update:
2021-05-18