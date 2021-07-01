为研究以河道底泥为主要原材料，废弃建筑泥浆、污水污泥及黏土为辅料制备陶粒轻骨料的适宜工艺条件，利用旋转管式反应炉分别探索了煅烧温度、保温时间、升温速率以及物料配比对陶粒轻骨料表观密度、吸水率、抗压强度和综合指数的影响。结果表明，适宜的工艺条件为：升温速率35 ℃/min，煅烧温度1 175 ℃（保持15 min），河道底泥∶黏土∶废弃建筑泥浆∶污水污泥（质量比）=47∶17∶16∶20。在适宜的工艺条件下，利用Φ2 500 mm×45 000 mm回转窑生产线实现了陶粒轻骨料的规模化生产，产品形貌规则完整，表观密度为292.3 kg/m3，筒压强度为1.30 MPa。主要性能指标均满足《轻集料及其试验方法 第1部分：轻集料》（GB/T 17431.1―2010）要求。