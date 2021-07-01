[1] Íõº£Éº,×ÞÆ½,Ò¶¾´•B,µÈ. ¸ßÐ§¾»»¯ºÚ³ôË®ÌåÎ¢ÉúÎï¾ú¼ÁµÄÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2021,43(3):309.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(3):309.
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¡¶»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ¡·[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

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2021-07-01

ÎÄÕÂÐÅÏ¢/Info

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ÏàËÆÎÄÏ×/References:

[1]Àî°®Ó¢ ÕÅ²ýÃù ÇÇ½éÆ½.HPLC²â¶¨¸ÄÐÍÁ¤ÇàÂ¯ÖÐÎÛÈ¾Îï[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,1989,(2):39.
[2]µË»À¹ã ³ÂÕñÂ¥ ÐíÊÀÔ¶ Íõ¶«Æô Áõ ½Ü Áõ Î°.ÏÄ¼¾³±Ì²¶ÔÉÏº£ÀÏ¸ÛÀ¬»øÌîÂñ³¡ÉøÂËÒºµª¡¢Á×¾»»¯Ð§¹ûÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2005,(6):401.

¸üÐÂÈÕÆÚ/Last Update: 2021-05-18