以北京市为研究对象，对比分析了3种货物运输方式（公路、铁路和民航）的大气污染物排放特征和排放贡献，并对货物运输行业的污染减排潜力进行评估，进而提出调整和优化货物运输结构的建议。研究结果表明：（1）公路运输大气污染物排放强度较大，5种大气污染物（CO、NO x 、PM 2.5 、PM 10 和VOCs）排放强度为1.746 g/(t・km)，分别为铁路和民航运输的17.0、4.0倍；（2）2017年北京市货物运输5种大气污染物排放量接近3.4万t，占北京市排放总量的3.1%，其中NO x 排放量最大，约为1.3万t，占北京市NO x 排放总量的10.5%；（3）北京市货物运输结构不尽合理，公路、民航和铁路运输对排放量的贡献分别为82.7%、9.8%、7.5%，公路运输比重过大；（4）对于污染减排，一方面要充分利用铁路资源，提高铁路货物运输比例，另一方面对于近距离不可替代的公路货物运输，要推动新能源运输车辆的应用。