[1] 许康利,田野,王聘玺,等. 不同货物运输方式的大气污染物排放对比及减排潜力分析[J].环境污染与防治,2021,43(3):322.
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[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(3):322.
不同货物运输方式的大气污染物排放对比及减排潜力分析
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
43卷
- 期数:
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2021年3期
- 页码:
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322
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2021-07-01
文章信息/Info
- 作者:
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许康利; 田野; 王聘玺; 薛亦峰; 魏小强; 张世豪
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1.北京市环境保护科学研究院，国家城市环境污染控制工程技术研究中心，北京 100037；2.北京市生态环境局，北京 100048；3.北京市交通发展研究院，北京 100045；4.中国交通信息中心有限公司，北京 100101；5.首都师范大学资源环境与旅游学院，北京 100048
- 关键词:
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货物运输; 污染减排潜力; 排放强度; 措施建议
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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以北京市为研究对象，对比分析了3种货物运输方式（公路、铁路和民航）的大气污染物排放特征和排放贡献，并对货物运输行业的污染减排潜力进行评估，进而提出调整和优化货物运输结构的建议。研究结果表明：（1）公路运输大气污染物排放强度较大，5种大气污染物（CO、NOx、PM2.5、PM10和VOCs）排放强度为1.746 g/(t・km)，分别为铁路和民航运输的17.0、4.0倍；（2）2017年北京市货物运输5种大气污染物排放量接近3.4万t，占北京市排放总量的3.1%，其中NOx排放量最大，约为1.3万t，占北京市NOx排放总量的10.5%；（3）北京市货物运输结构不尽合理，公路、民航和铁路运输对排放量的贡献分别为82.7%、9.8%、7.5%，公路运输比重过大；（4）对于污染减排，一方面要充分利用铁路资源，提高铁路货物运输比例，另一方面对于近距离不可替代的公路货物运输，要推动新能源运输车辆的应用。
更新日期/Last Update:
2021-05-18