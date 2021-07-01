将电动修复与化学氧化联合，研究了电动力驱动下过硫酸钠氧化剂在土壤介质中的迁移过程，分析了过硫酸钠投加方式和投加浓度的影响机制。结果表明，在阳极投加过硫酸钠（20~80 g/L）时，投加浓度越大，电流峰值出现时间越早且峰值越大；靠近阳极的土壤pH较低，基本都在2左右，靠近阴极的土壤pH较高，在11左右；随着投加的过硫酸钠浓度增大，pH和电导率（EC）变大；过硫酸根离子主要通过电渗流驱动进入土壤。在阴极投加过硫酸钠（20~80 g/L）时，投加浓度增大也能提高电流峰值但基本不影响峰值出现时间；土壤pH也是靠近阳极较低，靠近阴极较高，但整体都呈酸性；随着投加的过硫酸钠浓度增大，pH反而变小；EC呈现靠近两电极较高的趋势，阳极尤高；过硫酸根离子主要通过电流驱动进入土壤，因此阴极投加过硫酸钠时过硫酸根离子迁移速率更快，迁移距离更远。最终的累积电渗流量随着投加的过硫酸钠浓度增大而减小，但阴极投加时电渗流量明显小于阳极投加时。