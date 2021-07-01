[1] 潘婷,孙星星,张嘉伟,等. 生物质炭与有机物对水稻Cd积累的影响[J].环境污染与防治,2021,43(3):332.
　[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(3):332.
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 生物质炭与有机物对水稻Cd积累的影响()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
43卷
期数:
2021年3期
页码:
332
栏目:
研究报告
出版日期:
2021-07-01

文章信息/Info

作者:
 潘婷孙星星张嘉伟魏泓许健徐轶群
 扬州大学环境科学与工程学院，江苏 扬州 225100
关键词:
 水稻有机物生物质炭淹水Cd积累
文献标志码:
A
摘要:
 通过盆栽试验，研究了传统水分管理条件下，生物质炭及牛粪有机肥的不同施用方式对土壤理化性质以及Cd在水稻中积累的影响。结果表明，各处理组土壤氧化还原电位（Eh）随淹水时间增加整体呈下降趋势，pH则波动变化趋近于中性。与对照组相比，有机物的施用能不同程度降低土壤中有效态Cd含量。生物质炭的施用显著降低了糙米中的Cd含量，且后期施用生物质炭降低效果更为显著。施用有机物能有效抑制水稻中Cd的积累，水稻根部、糙米、稻壳中Cd的含量随有机物施加量的升高而降低。有机物与生物质炭同时施用时，低含量有机物与后期施用生物质炭同时作用的处理组中的糙米Cd含量降低最为显著。

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更新日期/Last Update: 2021-05-18