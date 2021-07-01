ÏàËÆÎÄÏ×/References:
[1]ÂíÙ»Èç ÖÜÖÐÆ½ ÑîÑÇ¾ê.»ôÏØ,Äþ²¨ÊÐ³ÇÇø´óÆø×ÜÐü¸¡¿ÅÁ£ÎïÌØÐÔ¼°ÎÛÈ¾À´Ô´ÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,1990,(4):2.
[2]º«¡¡•D¡¡°×Ö¾Åô¡¡¼§ÑÇÇÛµÈ.ÂãÍÁ·çÊ´ÐÍ¿ª·ÅÔ´Æð³¾»úÖÆÑÐ¾¿½øÕ¹[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2008,(2):77.
[3]Ò¦Ö¥Ã¯¡¡Àî¿¡¡¡ëøÔÆµÈ.·ÐÌÚÂ¯´óÆøÎÛÈ¾Îï³õÊ¼ÅÅ·ÅÒò×ÓµÄÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2010,(4):48.
[4]Â³êÉ¡¡Ò¦µÂ·É.È¼Ãºµç³§ÑÌÆøÖÐ¿ÅÁ£ÎïÁ£¾¶·Ö²¼ÌØÕ÷ÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2010,(8):62.
[5]Íõì¿¡¡½â¼ÑÄþ¡¡Â·×ÚÃôµÈ.Ìì½òÊÐ´óÆøÄÜ¼û¶ÈÓë¿ÕÆøÎÛÈ¾Îï¹ØÏµ·ÖÎö¼°¿ØÖÆ´ëÊ©[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2010,(12):48.
[6]ÁõµÀÇå ¼¾Ñ§Àî.Ò±½ðÆóÒµÎÞ×éÖ¯ÅÅ·Å¿ÅÁ£ÎïÓ°ÏìÆÀ¼Û[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2006,(1):28.
[7]ÑîºêÎ° ¹ù²©Êé ½¹Ð¡±¦µÈ.¿ÅÁ£ÎïÎü¸½ÀÖ¹ûµÄ¶¯Á¦Ñ§ÌØÕ÷[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2006,(5):321.
[8]Åí±¦³É Ò¶Ë´»ª ºé´«½à.Æû³µÎ²Æø¿ÅÁ£Îï¶Ô¶¯Îï·ÎÅÝ¾ÞÊÉÏ¸°ûµÄÃâÒß¶¾ÐÔ¼°±È½Ï[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,1996,(3):6.
[9]Áõ¿¡Å®.·ÇµÀÂ·²ñÓÍ»úÅÅ·Å¿ÅÁ£Îï±íÃæÐÎÌ¬¼°ÖØ½ðÊôÌØÕ÷[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2013,(11):66.
[10]Áõ¿¡Å®¡¡¶ÀèÃ÷¡¡³ÂÊ«ÃÎ.²ñÓÍ»ú¿ÅÁ£Îï¼°ÖØ½ðÊô±ÈÅÅ·ÅÌØÕ÷ÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2013,(4):43.