为了筛选出适合广东省的重金属污染土壤修复植物，在广东省的4个典型富镉铅锌矿区进行了植物和土壤的实地调查。结果表明：4个典型矿区土壤中镉、铜、镍、铅和锌质量浓度分别为0.10~323.80、23.23~2 449.00、2.04~56.54、61.75~18 230.00、68.17~23 834.00 mg/kg，平均值分别是广东省土壤背景值的1 345、39、2、134、85倍；采集到的41种优势植物中，藿香蓟（Ageratum conyzoides L.）可以作为镉和锌的富集植物，粗叶悬钩子（Rubus alceaefolius）可以作为铅的富集植物，特别是藿香蓟生物量大，而且适应当地的自然环境条件，对于修复广东省的富镉污染土壤具有较好的工程应用前景；蟛蜞菊（Sphagneticola calendulacea）、苎麻（Boehmeria nivea）、豚草（Ambrosia artemisiifolia）、野生紫苏（Perilla frutescens）、土牛膝（Achyranthes aspera）、东风草（Blumea megacephala）、野艾蒿（Artemisia lavandulifolia）、黄瓜菜（Crepidiastrum denticulatum）、绿叶地锦（Parthenocissus laetevirens）对不止1种重金属的转运系数大于1，表现出较强的向地上部转运重金属的能力，都可以根据需要作为广东省重金属污染土壤植物修复的备选物种。