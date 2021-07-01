[1] 肖乃川,张云霞,宋波,等. 广东省典型富镉铅锌矿区中优势植物重金属富集特性与应用潜力[J].环境污染与防治,2021,43(3):343.
　[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(3):343.
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 广东省典型富镉铅锌矿区中优势植物重金属富集特性与应用潜力()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
43卷
期数:
2021年3期
页码:
343
栏目:
研究报告
出版日期:
2021-07-01

文章信息/Info

作者:
 肖乃川张云霞宋波朱亮亮庞瑞
 1.桂林理工大学环境科学与工程学院，广西 桂林 541004；2.桂林理工大学岩溶地区水污染控制与用水安全保障协同创新中心，广西 桂林 541004
关键词:
 富镉铅锌矿区重金属富集植物藿香蓟
文献标志码:
A
摘要:
 为了筛选出适合广东省的重金属污染土壤修复植物，在广东省的4个典型富镉铅锌矿区进行了植物和土壤的实地调查。结果表明：4个典型矿区土壤中镉、铜、镍、铅和锌质量浓度分别为0.10~323.80、23.23~2 449.00、2.04~56.54、61.75~18 230.00、68.17~23 834.00 mg/kg，平均值分别是广东省土壤背景值的1 345、39、2、134、85倍；采集到的41种优势植物中，藿香蓟（Ageratum conyzoides L.）可以作为镉和锌的富集植物，粗叶悬钩子（Rubus alceaefolius）可以作为铅的富集植物，特别是藿香蓟生物量大，而且适应当地的自然环境条件，对于修复广东省的富镉污染土壤具有较好的工程应用前景；蟛蜞菊（Sphagneticola calendulacea）、苎麻（Boehmeria nivea）、豚草（Ambrosia artemisiifolia）、野生紫苏（Perilla frutescens）、土牛膝（Achyranthes aspera）、东风草（Blumea megacephala）、野艾蒿（Artemisia lavandulifolia）、黄瓜菜（Crepidiastrum denticulatum）、绿叶地锦（Parthenocissus laetevirens）对不止1种重金属的转运系数大于1，表现出较强的向地上部转运重金属的能力，都可以根据需要作为广东省重金属污染土壤植物修复的备选物种。

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更新日期/Last Update: 2021-05-18