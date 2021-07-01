[1] 施恩,尚彦辰,李亚峰. 辽河流域辽宁段累积性水环境风险评估研究[J].环境污染与防治,2021,43(3):348.
　[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(3):348.
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 辽河流域辽宁段累积性水环境风险评估研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
43卷
期数:
2021年3期
页码:
348
栏目:
监测与评价
出版日期:
2021-07-01

文章信息/Info

作者:
 施恩尚彦辰李亚峰
 沈阳建筑大学市政与环境工程学院，辽宁 沈阳 110168
关键词:
 累积性水环境风险层次分析法风险评估辽河流域
文献标志码:
A
摘要:
 在美国环境保护署（USEPA）提出的累积性风险评估方法基础上，结合本土化后的水环境风险评估工具，建立了适用于辽河流域辽宁段累积性水环境风险的评估体系。分析物理风险子系统可以得出，辽河流域辽宁段应重点关注点源污染问题；分析监管风险子系统发现，环保投资既能降低环境风险又可以发展经济，因此应增大环保投资占国内生产总值比例；分析声誉风险子系统得出，小范围的水污染问题仍需要提高警惕。2005―2017年辽河流域辽宁段累积性水环境风险等级处于中高风险水平，而且大部分年份处于高风险水平，从趋势上看综合风险得分呈波动下降趋势。

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更新日期/Last Update: 2021-05-18