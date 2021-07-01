在美国环境保护署（USEPA）提出的累积性风险评估方法基础上，结合本土化后的水环境风险评估工具，建立了适用于辽河流域辽宁段累积性水环境风险的评估体系。分析物理风险子系统可以得出，辽河流域辽宁段应重点关注点源污染问题；分析监管风险子系统发现，环保投资既能降低环境风险又可以发展经济，因此应增大环保投资占国内生产总值比例；分析声誉风险子系统得出，小范围的水污染问题仍需要提高警惕。2005―2017年辽河流域辽宁段累积性水环境风险等级处于中高风险水平，而且大部分年份处于高风险水平，从趋势上看综合风险得分呈波动下降趋势。