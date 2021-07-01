[1] 李卓建,赵尚民,郭鹏程. 太原市城区PM2.5浓度时空分布特征研究[J].环境污染与防治,2021,43(3):353.
　[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(3):353.
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 太原市城区PM2.5浓度时空分布特征研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
43卷
期数:
2021年3期
页码:
353
栏目:
监测与评价
出版日期:
2021-07-01

文章信息/Info

作者:
 李卓建赵尚民郭鹏程
 太原理工大学矿业工程学院，山西 太原 030024
关键词:
 PM2.5时空分布随机分析模型季节线性回归模型
文献标志码:
A
摘要:
 利用太原市2017年1月1日至2017年12月31日的PM2.5小时监测数据，通过与气溶胶光学厚度(AOD)以及土地利用数据相结合，建立PM2.5随机分析模型和季节线性回归模型，用于分析太原市城区近地面PM2.5时空分布特征。研究结果表明：PM2.5随机分析模型对太原市城区PM2.5时空分布预测具备较好的适用性，模型训练集PM2.5拟合结果R2为0.926，典型区域站点验证结果R2高达0.858，模型标准误差（RMSE）为11.73 μg/m3；针对AOD非随机缺失带来的采样偏差，采用季节线性回归模型加以整合，得到太原市城区PM2.5季节变化特征为冬季>秋季>春季>夏季，夏-秋、秋-冬季节转换中PM2.5有逐级升高趋势，而在春-夏季节转换中大部分区域呈现轻微下降，冬-春季节转换中PM2.5下降明显。整体上PM2.5浓度高值区域多分布于城区中部、南部和东南部地带。

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更新日期/Last Update: 2021-05-18