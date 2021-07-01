利用太原市2017年1月1日至2017年12月31日的PM 2.5 小时监测数据，通过与气溶胶光学厚度(AOD)以及土地利用数据相结合，建立PM 2.5 随机分析模型和季节线性回归模型，用于分析太原市城区近地面PM 2.5 时空分布特征。研究结果表明：PM 2.5 随机分析模型对太原市城区PM 2.5 时空分布预测具备较好的适用性，模型训练集PM 2.5 拟合结果R2为0.926，典型区域站点验证结果R2高达0.858，模型标准误差（RMSE）为11.73 μg/m3；针对AOD非随机缺失带来的采样偏差，采用季节线性回归模型加以整合，得到太原市城区PM2.5季节变化特征为冬季>秋季>春季>夏季，夏-秋、秋-冬季节转换中PM 2.5 有逐级升高趋势，而在春-夏季节转换中大部分区域呈现轻微下降，冬-春季节转换中PM 2.5 下降明显。整体上PM 2.5 浓度高值区域多分布于城区中部、南部和东南部地带。