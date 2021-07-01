2019年9月，在珠江口磨刀门附近选择两座典型生活污水处理厂，在进水口和排放口进行连续采样，分析和对比水样中微塑料浓度、颜色、粒径、形状、成分等的变化特征。结果表明，污水处理厂进出水口微塑料特征呈现明显差异，两座污水处理厂微塑料平均去除率均在85%以上；微塑料颜色以红色、蓝色、绿色为主；微塑料形状主要为片状和块状。污水处理厂进水口和排放口检出的微塑料种类包括聚乙烯（PE）、乙烯-丙烯酸共聚物（EAA）、聚醋酸乙烯酯（EVA）、聚丙烯酰胺（PAM）、聚己内酯三元醇（PCL）等18种。污水处理厂对部分粒径和成分的微塑料颗粒存在较好的去除效果。运用Lithner危害指数对微塑料排放的生态效应进行评价，发现污水处理厂微塑料排放的生态风险处于中低风险水平。