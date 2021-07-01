[1] 赵肖,何蕾,赵文静,等. 珠江口典型生活污水处理厂微塑料处理与排放研究[J].环境污染与防治,2021,43(3):359.
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[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(3):359.
珠江口典型生活污水处理厂微塑料处理与排放研究()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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43卷
- 期数:
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2021年3期
- 页码:
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359
- 栏目:
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监测与评价
- 出版日期:
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2021-07-01
文章信息/Info
- 作者:
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赵肖; 何蕾; 赵文静; 綦世斌; 闫雨
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1.生态环境部华南环境科学研究所，广东 广州 510530；2.中山大学环境科学与工程学院，广东 广州 510275
- 关键词:
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微塑料; 珠江口; 污水处理厂; 排放
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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2019年9月，在珠江口磨刀门附近选择两座典型生活污水处理厂，在进水口和排放口进行连续采样，分析和对比水样中微塑料浓度、颜色、粒径、形状、成分等的变化特征。结果表明，污水处理厂进出水口微塑料特征呈现明显差异，两座污水处理厂微塑料平均去除率均在85%以上；微塑料颜色以红色、蓝色、绿色为主；微塑料形状主要为片状和块状。污水处理厂进水口和排放口检出的微塑料种类包括聚乙烯（PE）、乙烯-丙烯酸共聚物（EAA）、聚醋酸乙烯酯（EVA）、聚丙烯酰胺（PAM）、聚己内酯三元醇（PCL）等18种。污水处理厂对部分粒径和成分的微塑料颗粒存在较好的去除效果。运用Lithner危害指数对微塑料排放的生态效应进行评价，发现污水处理厂微塑料排放的生态风险处于中低风险水平。
更新日期/Last Update:
2021-05-18