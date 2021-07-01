分别采集陕西省22家典型城市污水处理厂丰水期和枯水期的污泥样品，研究其总氮、总磷、总钾、有机物以及Pb、Cd、Cu、Zn、Ni、Cr、Hg、As等8种重金属含量与其形态分布特征。结果表明，陕西省主要城市污泥pH为6.34～8.54，污泥中有机物、总氮、总磷高于传统农家肥，但总钾含量较低。污泥中有机物、总氮、总磷和总钾含量均受到水期的显著影响（P＜0.05）。8种重金属含量表现为Zn＞Cu＞Cr＞Pb＞Ni＞As＞Hg＞Cd，其中Zn、Cr、Hg含量受到水期的显著影响（P＜0.001）。形态分析表明，Cu、Ni、Cr、Cd主要以有机物结合态和残渣态存在，Zn主要以铁锰氧化物结合态、有机物结合态和残渣态存在，Pb主要以残渣态存在。总体而言，陕西省城市污泥具有较高的土地利用价值，适合施用于园地、牧草地、不种植食用农作物的耕地以及中碱性土壤土质改良，但需特别注意Pb、Cd、Hg、As含量的控制。