[1] 陈宣,孙长顺,王丽香,等. 陕西省典型城市污泥养分与重金属含量调查[J].环境污染与防治,2021,43(3):364.
　[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(3):364.
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 陕西省典型城市污泥养分与重金属含量调查()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
43卷
期数:
2021年3期
页码:
364
栏目:
监测与评价
出版日期:
2021-07-01

文章信息/Info

作者:
 陈宣孙长顺王丽香李元瀚
 陕西省环境科学研究院，陕西 西安 710061
关键词:
 陕西省城市污泥养分重金属水期特征
文献标志码:
A
摘要:
 分别采集陕西省22家典型城市污水处理厂丰水期和枯水期的污泥样品，研究其总氮、总磷、总钾、有机物以及Pb、Cd、Cu、Zn、Ni、Cr、Hg、As等8种重金属含量与其形态分布特征。结果表明，陕西省主要城市污泥pH为6.34～8.54，污泥中有机物、总氮、总磷高于传统农家肥，但总钾含量较低。污泥中有机物、总氮、总磷和总钾含量均受到水期的显著影响（P＜0.05）。8种重金属含量表现为Zn＞Cu＞Cr＞Pb＞Ni＞As＞Hg＞Cd，其中Zn、Cr、Hg含量受到水期的显著影响（P＜0.001）。形态分析表明，Cu、Ni、Cr、Cd主要以有机物结合态和残渣态存在，Zn主要以铁锰氧化物结合态、有机物结合态和残渣态存在，Pb主要以残渣态存在。总体而言，陕西省城市污泥具有较高的土地利用价值，适合施用于园地、牧草地、不种植食用农作物的耕地以及中碱性土壤土质改良，但需特别注意Pb、Cd、Hg、As含量的控制。

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更新日期/Last Update: 2021-05-18