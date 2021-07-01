[1] 高丹,朱政豫,李咏梅. 侧流磷回收与磷去除工艺中的微生物学研究进展[J].环境污染与防治,2021,43(3):371.
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[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(3):371.
侧流磷回收与磷去除工艺中的微生物学研究进展()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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43卷
- 期数:
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2021年3期
- 页码:
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371
- 栏目:
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综述
- 出版日期:
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2021-07-01
文章信息/Info
- 作者:
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高丹; 朱政豫; 李咏梅
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1.同济大学环境科学与工程学院，污染控制与资源化研究国家重点实验室，上海 200092；2.上海污染控制与生态安全研究院，上海 200092
- 关键词:
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侧流; 磷去除; 磷回收; 微生物; 聚磷菌
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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通过侧流结构强化污水处理过程中营养盐资源的回收或去除逐渐成为近年来的研究热点。侧流磷回收与磷去除工艺会对污水处理系统性能和活性污泥微生物菌群结构产生影响，了解其中的微生物作用机制对工艺的实际运营十分重要。总结了目前国内外各种侧流磷回收与磷去除工艺中的微生物学研究成果，尤其是磷相关功能微生物的研究进展，并提出了未来的研究方向，以期为更好地实施侧流磷去除与磷回收工艺提供科学依据。
更新日期/Last Update:
2021-05-18