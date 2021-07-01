通过侧流结构强化污水处理过程中营养盐资源的回收或去除逐渐成为近年来的研究热点。侧流磷回收与磷去除工艺会对污水处理系统性能和活性污泥微生物菌群结构产生影响，了解其中的微生物作用机制对工艺的实际运营十分重要。总结了目前国内外各种侧流磷回收与磷去除工艺中的微生物学研究成果，尤其是磷相关功能微生物的研究进展，并提出了未来的研究方向，以期为更好地实施侧流磷去除与磷回收工艺提供科学依据。