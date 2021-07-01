[1] 樊孝华,张晓光,李涛,等. 燃煤烟气中NO催化氧化脱除的研究进展[J].环境污染与防治,2021,43(3):378.
　[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(3):378.
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 燃煤烟气中NO催化氧化脱除的研究进展()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
43卷
期数:
2021年3期
页码:
378
栏目:
综述
出版日期:
2021-07-01

文章信息/Info

作者:
 樊孝华张晓光李涛丁宁
 1.河北冀研能源科学技术研究院有限公司，河北 石家庄 050000；2.河北建投能源投资股份有限公司，河北 石家庄 050000
关键词:
 氮氧化物催化剂催化氧化法烟气脱硝
文献标志码:
A
摘要:
 选择性催化氧化法作为一种新型脱硝技术凭借其工艺简单、能同时脱硫脱硝等特点成为热点。综述了活性炭类、分子筛、贵金属和过渡性金属氧化物等不同类型催化剂催化氧化NO的研究进展。从催化机理、催化活性、抗水汽性和抗硫性等角度对比分析了各种催化剂的优缺点，并对选择性催化氧化脱硝技术的未来进行了展望。

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更新日期/Last Update: 2021-05-18