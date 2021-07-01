[1] 胡剑锋,杨宜男,路世昌. 辽宁省的碳赤字解决模式与生态环境效益研究[J].环境污染与防治,2021,43(3):383.
点击复制
[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(3):383.
辽宁省的碳赤字解决模式与生态环境效益研究()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
43卷
- 期数:
-
2021年3期
- 页码:
-
383
- 栏目:
-
环境管理
- 出版日期:
-
2021-07-01
文章信息/Info
- 作者:
-
胡剑锋; 杨宜男; 路世昌
-
1.福建师范大学福清分校文法学院，福建 福州 350300；2.安徽师范大学地理与旅游学院，安徽 芜湖 241000；3.辽宁工程技术大学工商管理学院，辽宁 葫芦岛 125000
- 关键词:
-
辽宁省; 碳赤字; 生态环境成本; 生态系统服务功能价值; 生态环境效益
- 文献标志码:
-
A
- 摘要:
-
为解决辽宁省的碳赤字问题，比较了通过碳排放权交易（模式1）和通过营造碳汇林（模式2）两种模式的生态环境效益。结果发现：（1）2004、2005年辽宁省存在一定的碳盈余，但从2006年开始出现了碳赤字，而且碳赤字有逐渐增大的趋势，直到2012年才稳定下来；（2）虽然模式2的生态环境成本大于模式1，但营造的碳汇林具有巨大的生态系统服务功能价值，能够使辽宁省的生态环境效益扭亏为盈。因此，如果仅从生态环境成本的角度考虑，模式1比模式2更为经济，但模式1下的CO2过度排放对生态环境产生的破坏和压力却难以估量，而模式2下碳汇林提供的生态系统服务功能价值是巨大的。综合而言，模式2是一种更为可持续的解决碳赤字问题的方案，建议辽宁省选择模式2解决碳赤字问题。
更新日期/Last Update:
2021-05-18