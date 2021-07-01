为解决辽宁省的碳赤字问题，比较了通过碳排放权交易（模式1）和通过营造碳汇林（模式2）两种模式的生态环境效益。结果发现：（1）2004、2005年辽宁省存在一定的碳盈余，但从2006年开始出现了碳赤字，而且碳赤字有逐渐增大的趋势，直到2012年才稳定下来；（2）虽然模式2的生态环境成本大于模式1，但营造的碳汇林具有巨大的生态系统服务功能价值，能够使辽宁省的生态环境效益扭亏为盈。因此，如果仅从生态环境成本的角度考虑，模式1比模式2更为经济，但模式1下的CO 2 过度排放对生态环境产生的破坏和压力却难以估量，而模式2下碳汇林提供的生态系统服务功能价值是巨大的。综合而言，模式2是一种更为可持续的解决碳赤字问题的方案，建议辽宁省选择模式2解决碳赤字问题。