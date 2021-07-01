[1] 谭志卫,余艳红,武孔焕,等. 星云湖流域不同耕地轮作休耕情景对水质的影响及经济效益分析研究[J].环境污染与防治,2021,43(3):400.
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[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(3):400.
星云湖流域不同耕地轮作休耕情景对水质的影响及经济效益分析研究()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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43卷
- 期数:
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2021年3期
- 页码:
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400
- 栏目:
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环境管理
- 出版日期:
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2021-07-01
文章信息/Info
- 作者:
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谭志卫; 余艳红; 武孔焕; 贺能琴; 叶瑞; 郭春平
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1.云南省生态环境科学研究院，云南 昆明 650034；2.云南高原湖泊流域污染过程与管理重点实验室，云南 昆明 650034；3.南京智水环境科技有限公司,江苏 南京 210012;4.玉溪市农田建设与土壤肥料工作站，云南 玉溪 653100
- 关键词:
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星云湖; 轮作休耕; 源解析; 水质改善
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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采用流域污染负荷\|水质响应的时空数值源解析技术分析星云湖流域开展轮作休耕对湖区水质改善的效果及经济效益，通过对14种轮作休耕情景的综合分析，推荐3种情景：（1）情景3（一级保护区内、一级保护区至翠大线/铁大线、翠大线/铁大线至山脚全部休耕）实施后，湖心水质能最大程度改善，达到Ⅴ类(基于《地表水环境质量》（GB 3838―2002）判定，下同)；(2)情景2（一级保护区内、一级保护区至翠大线/铁大线休耕）实施后，单位削减量净投资与单位水质改善净投资最低，但水质不能完全达到Ⅴ类；(3)情景11（一级保护区内、一级保护区至翠大线/铁大线休耕，翠大线/铁大线至山脚的20%耕地轮作）实施后，污染物入湖量与水质改善的程度尚可，单位削减量净投资与单位水质改善净投资较低，且水质可改善至Ⅴ类。
更新日期/Last Update:
2021-05-18