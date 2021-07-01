采用流域污染负荷\|水质响应的时空数值源解析技术分析星云湖流域开展轮作休耕对湖区水质改善的效果及经济效益，通过对14种轮作休耕情景的综合分析，推荐3种情景：（1）情景3（一级保护区内、一级保护区至翠大线/铁大线、翠大线/铁大线至山脚全部休耕）实施后，湖心水质能最大程度改善，达到Ⅴ类(基于《地表水环境质量》（GB 3838―2002）判定，下同)；(2)情景2（一级保护区内、一级保护区至翠大线/铁大线休耕）实施后，单位削减量净投资与单位水质改善净投资最低，但水质不能完全达到Ⅴ类；(3)情景11（一级保护区内、一级保护区至翠大线/铁大线休耕，翠大线/铁大线至山脚的20%耕地轮作）实施后，污染物入湖量与水质改善的程度尚可，单位削减量净投资与单位水质改善净投资较低，且水质可改善至Ⅴ类。