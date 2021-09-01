[1] 曹见飞,段欣荣,吴泉源,等. 金矿区周边农田土壤重金属源解析研究――以焦家金矿为例[J].环境污染与防治,2021,43(5):546.
　[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(5):546.
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 金矿区周边农田土壤重金属源解析研究――以焦家金矿为例()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
43卷
期数:
2021年5期
页码:
546
栏目:
研究报告
出版日期:
2021-09-01

文章信息/Info

作者:
 曹见飞段欣荣吴泉源乔建民
 山东师范大学地理与环境学院，山东  济南 250014
关键词:
 金矿区源解析正定矩阵因子分解模型地统计土壤重金属
文献标志码:
A
摘要:
 以典型金矿区――山东焦家金矿带为研究对象，采集了58个表层土壤样本并测定As、Cr、Cu、Hg、Pb和Zn含量；利用主成分分析（PCA）和正定矩阵因子分解（PMF）受体模型获取污染源因子及其贡献率，通过地统计分析对污染源因子的空间描绘，最终定位潜在的污染源。结果表明：(1)焦家金矿区周边土壤样本As、Cr、Cu、Hg、Pb、Zn相对于当地背景值的超标率分别为89%、69%、72%、94%、77%和61%；（2）PMF受体模型与PCA对重金属聚类分组结果一致，互相验证了解析结果的可靠性，为源解析提供精确的来源因子。（3）综合PCA、PMF受体模型和地统计分析结果，确定了重金属3个来源因子分别为代表土壤母质控制的自然源、以金矿冶炼、煤炭燃烧为主的大气沉降源和与金矿开采与尾矿堆放相关的人类活动源，其对重金属含量的贡献率分别为67.4%、25.1%、7.5%。

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更新日期/Last Update: 2021-08-30