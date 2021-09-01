[1] 王璐,温天雪,周旭,等. 临沂市区冬季大气污染物的特征解析[J].环境污染与防治,2021,43(5):562.
　[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(5):562.
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 临沂市区冬季大气污染物的特征解析()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
43卷
期数:
2021年5期
页码:
562
栏目:
研究报告
出版日期:
2021-09-01

文章信息/Info

作者:
 王璐温天雪周旭刘旭
 1.北京首创大气环境科技股份有限公司，北京 100176；2.中节能天融科技有限公司，北京 100085；3.中国科学院大气物理研究所，大气边界层物理和大气化学国家重点实验室，北京 100029；4.中国气象局云雾物理环境重点开放实验室，北京 100081
关键词:
 临沂市区大气污染物气象因子后向轨迹
文献标志码:
A
摘要:
 基于2018年冬季临沂市区4个国控环境空气自动监测子站的SO2、NO2、CO、O3、PM2.5和PM10小时浓度数据，研究了临沂市区大气污染物的特征。结果表明，PM2.5和PM10污染最为严重，其次是NO2和CO，而SO2和O3污染较轻。SO2、CO和O3空间差异显著，NO2、PM2.5和PM10空间差异不显著。日变化特征分析发现，SO2、CO和PM10呈双峰型，NO2呈单谷型，O3呈单峰型，PM2.5呈一峰二谷型分布。O3与其他大气污染物不同，清洁天空气质量较好，强太阳辐射会促进光化学反应生成更多O3。气团后向轨迹聚类分析结果显示，临沂市区冬季主要受近距离的气团输送影响，同时也受到来源于蒙古国的高空远距离沙尘输送影响。

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更新日期/Last Update: 2021-08-30