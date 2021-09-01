通过三峡库区兰陵溪小流域农业面源污染的实地调查，采用排污系数法和等标负荷法对其农业面源污染排放特征进行估算。结果表明，2018年兰陵溪小流域农业面源污染COD、TN、TP排放量分别为118.64、99.31、10.08 t/a。种植业源TN、TP排放量分别为89.77、9.05 t/a，其中以茶\|果间作的排放量最大，其次为茶园、果园、农田。畜禽养殖业源COD、TN、TP排放量分别为85.61、4.26、0.66 t/a，以役用牛养殖的污染物排放量最高，其次为蛋鸡、生猪。农村生活源COD、TN、TP排放量分别为33.03、5.27、0.37 t/a。各种污染物中，TN等标排放量最大（49.65 m3/a），是兰陵溪小流域的主要污染物，主要来自种植业源；COD等标排放量最小（2.97 m3/a），主要来自畜禽养殖业源。种植业源、畜禽养殖业源及农村生活源的等标负荷比分别为86.74%、7.61%、5.65%，种植业源是兰陵溪小流域的主要污染源。未来兰陵溪小流域农业面源污染防控应以种植业为主，主要防控污染物为TN。