[1] 胡文杰,王晓荣,付甜,等. 三峡库区兰陵溪小流域农业面源污染排放特征解析[J].环境污染与防治,2021,43(5):568.
　[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(5):568.
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 三峡库区兰陵溪小流域农业面源污染排放特征解析()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
43卷
期数:
2021年5期
页码:
568
栏目:
研究报告
出版日期:
2021-09-01

文章信息/Info

作者:
 胡文杰王晓荣付甜唐万鹏崔鸿侠潘磊徐燕
 1.湖北省林业科学研究院，湖北 武汉 430075；2.秭归县林业科学技术推广中心，湖北 宜昌 443600
关键词:
农业面源污染排放量等标污染负荷兰陵溪小流域
文献标志码:
A
摘要:
 通过三峡库区兰陵溪小流域农业面源污染的实地调查，采用排污系数法和等标负荷法对其农业面源污染排放特征进行估算。结果表明，2018年兰陵溪小流域农业面源污染COD、TN、TP排放量分别为118.64、99.31、10.08 t/a。种植业源TN、TP排放量分别为89.77、9.05 t/a，其中以茶\|果间作的排放量最大，其次为茶园、果园、农田。畜禽养殖业源COD、TN、TP排放量分别为85.61、4.26、0.66 t/a，以役用牛养殖的污染物排放量最高，其次为蛋鸡、生猪。农村生活源COD、TN、TP排放量分别为33.03、5.27、0.37 t/a。各种污染物中，TN等标排放量最大（49.65 m3/a），是兰陵溪小流域的主要污染物，主要来自种植业源；COD等标排放量最小（2.97 m3/a），主要来自畜禽养殖业源。种植业源、畜禽养殖业源及农村生活源的等标负荷比分别为86.74%、7.61%、5.65%，种植业源是兰陵溪小流域的主要污染源。未来兰陵溪小流域农业面源污染防控应以种植业为主，主要防控污染物为TN。

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更新日期/Last Update: 2021-09-01