溶解性活性磷（SRP）作为水体中磷的主要存在形式，是引发城市景观水系富营养化的重要原因。为了解石家庄景观水系中SRP的分布情况，于2018年6―12月选择16处典型景观水体为研究对象进行SRP的时空分布特征研究。结果表明，石家庄景观水系中SRP质量浓度在0.040～7.111 mg/L，平均值为1.496 mg/L，并呈现出显著的时空分布特征。SRP枯水期浓度较大，丰水期浓度较小，且西南部地区SRP浓度大于东北部地区。生活和工业污废水的直接排放、景观水体之间联通性差、水源补充不足以及西部太行山区域的水土流失均为石家庄景观水系磷污染的潜在因素。总体看来，石家庄典型景观水系中磷污染情况严重，需要采取有效措施对污染水体进行管理，保证水源补给，以充分发挥景观水系的生态功能。