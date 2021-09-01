针对中国秸秆焚烧多发的东三省地区，利用2015―2017年秋季卫星火点监测数据和空气质量监测数据对东三省秸秆焚烧的空气污染效应展开研究。研究显示：（1）2015―2017年秋季东三省秸秆焚烧火点数逐年增多，火点聚集区逐年向西扩展；（2）2015―2017年秋季秸秆焚烧期间东三省的气团主要对东三省内部产生影响，秸秆焚烧对空气质量指数（AQI）的影响主要分成3个阶段（平缓阶段、上升阶段和下降阶段），说明秸秆焚烧对AQI有显著影响；（3）秸秆焚烧对PM 2.5 、PM 10 、NO 2 、CO和SO 2 有显著影响，而O 3 由于来源不同，不受影响。