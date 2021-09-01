[1] 吕鑫,郭庆彪,姜传礼,等. 2015―2017年秋季东三省秸秆焚烧监测及其空气污染效应分析[J].环境污染与防治,2021,43(5):611.
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 2015―2017年秋季东三省秸秆焚烧监测及其空气污染效应分析()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
43卷
期数:
2021年5期
页码:
611
栏目:
监测与评价
出版日期:
2021-09-01

文章信息/Info

作者:
 吕鑫郭庆彪姜传礼黄海虹
 1.安徽理工大学测绘学院，安徽 淮南 232001；2.江西环境工程职业学院林业学院，江西 赣州 341000
关键词:
 空气污染秸秆焚烧东三省空气质量指数
文献标志码:
A
摘要:
 针对中国秸秆焚烧多发的东三省地区，利用2015―2017年秋季卫星火点监测数据和空气质量监测数据对东三省秸秆焚烧的空气污染效应展开研究。研究显示：（1）2015―2017年秋季东三省秸秆焚烧火点数逐年增多，火点聚集区逐年向西扩展；（2）2015―2017年秋季秸秆焚烧期间东三省的气团主要对东三省内部产生影响，秸秆焚烧对空气质量指数（AQI）的影响主要分成3个阶段（平缓阶段、上升阶段和下降阶段），说明秸秆焚烧对AQI有显著影响；（3）秸秆焚烧对PM2.5、PM10、NO2、CO和SO2有显著影响，而O3由于来源不同，不受影响。

相似文献/References:

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更新日期/Last Update: 2021-09-01