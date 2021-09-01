[1] 蔡燕秋,唐翔宇,张建强,等. 丘陵小流域氮磷流失通量监测频次的优化研究[J].环境污染与防治,2021,43(5):614.
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 丘陵小流域氮磷流失通量监测频次的优化研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
43卷
期数:
2021年5期
页码:
614
栏目:
监测与评价
出版日期:
2021-09-01

文章信息/Info

作者:
 蔡燕秋唐翔宇张建强程军唐家良章熙峰
 1.西南交通大学地球科学与环境工程学院，四川 成都 611756；2.中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所，四川 成都 610041
关键词:
 LOADEST模型总氮总磷河流监测频次流失通量
文献标志码:
A
摘要:
 准确计算污染物流失通量对水资源保护及污染物总量控制有重要意义，考虑到高频次水质监测的成本较高，采用合适的污染物流失通量估算模型并优化监测频次是有效的解决途径。LOADEST模型能利用连续的日径流量数据和离散的污染物浓度数据建立回归方程，可用于估算小流域的污染物流失通量。采用四川省盐亭县万安小流域3个集水面积不同的河流断面在不同监测时间间隔条件下的水质数据及连续的径流数据，估算基流总氮和总磷的流失通量，评估LOADEST模型在丘陵小流域的适用性。结果表明：在研究区域，要保证模型估算结果的准确性和稳定性，集水面积小、坡降大的河流断面允许的最大监测时间间隔为20 d；集水面积大、坡降小的河流断面允许的最大监测时间间隔为40 d；污染物流失通量估算中的模型表现以总磷优于总氮；当年的径流量与污染物浓度数据仅适用于当年的流失通量LOADEST模型估算，并不适用于其他年份，可归因于气象水文情况的年际变化。

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更新日期/Last Update: 2021-09-01