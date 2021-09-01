地下水污染是全球普遍关注的环境问题之一，地下水环境特殊性和污染物复杂性加大了地下水污染修复难度。微生物修复是以微生物自身代谢功能为基础的一种修复方法，相对其他技术具有成本低、对环境扰动小等优点，在地下水污染长期修复中优势明显。系统总结了监测自然衰减的微生物证据、室内自然衰减模拟与定量检测技术以及生物刺激修复中关键环境因素的调控方法，介绍了地下水中无机氮、有机物和金属元素3类常见污染物的微生物修复研究进展，提出了微生物修复地下水污染中急需解决的关键问题，以期为地下水污染的微生物修复研究提供新思路。