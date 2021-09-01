[1] 李军,梁永平,邹胜章,等. 微生物在地下水污染修复中的应用研究进展[J].环境污染与防治,2021,43(5):638.
　[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(5):638.
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 微生物在地下水污染修复中的应用研究进展()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
43卷
期数:
2021年5期
页码:
638
栏目:
综述
出版日期:
2021-09-01

文章信息/Info

作者:
 李军梁永平邹胜章周长松樊连杰缪雄谊谢浩
 1.中国地质科学院岩溶地质研究所，自然资源部/广西岩溶动力学重点实验室，广西 桂林 541004；2.河北建筑工程学院，河北省水质工程与水资源综合利用重点实验室，河北 张家口 075000；3.桂林理工大学环境科学与工程学院，广西 桂林 541006
关键词:
 地下水污染微生物自然衰减生物刺激
文献标志码:
A
摘要:
 地下水污染是全球普遍关注的环境问题之一，地下水环境特殊性和污染物复杂性加大了地下水污染修复难度。微生物修复是以微生物自身代谢功能为基础的一种修复方法，相对其他技术具有成本低、对环境扰动小等优点，在地下水污染长期修复中优势明显。系统总结了监测自然衰减的微生物证据、室内自然衰减模拟与定量检测技术以及生物刺激修复中关键环境因素的调控方法，介绍了地下水中无机氮、有机物和金属元素3类常见污染物的微生物修复研究进展，提出了微生物修复地下水污染中急需解决的关键问题，以期为地下水污染的微生物修复研究提供新思路。

相似文献/References:

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更新日期/Last Update: 2021-09-01