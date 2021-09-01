家庭和公共场所消毒是有效防控新型冠状病毒（2019-nCoV）的重要手段。合理使用含氯消毒剂可以杀灭或抑制病毒的生长和繁殖，但大剂量、高浓度的含氯消毒剂会对生态环境造成潜在毒性危害。综述了含氯消毒剂对冠状病毒的灭活特性，总结分析了含氯消毒剂进入水环境的主要途径，及其对水中浮游植物、水生动物的毒理作用和对水生群落结构的影响，并提出了规范化使用含氯消毒剂的相关建议。