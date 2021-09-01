[1] 叶利兰,甘春娟,陈,等. 疫情防控期间含氯消毒剂大量使用对水生生物的影响综述[J].环境污染与防治,2021,43(5):644.
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[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(5):644.
疫情防控期间含氯消毒剂大量使用对水生生物的影响综述()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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43卷
- 期数:
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2021年5期
- 页码:
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644
- 栏目:
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综述
- 出版日期:
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2021-09-01
文章信息/Info
- 作者:
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叶利兰; 甘春娟; 陈; 袁绍春
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1.重庆交通大学河海学院，重庆 400074；2.重庆市市政设计研究院，重庆 400012
- 关键词:
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含氯消毒剂; 冠状病毒; 浮游植物; 水生动物; 生态毒性
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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家庭和公共场所消毒是有效防控新型冠状病毒（2019-nCoV）的重要手段。合理使用含氯消毒剂可以杀灭或抑制病毒的生长和繁殖，但大剂量、高浓度的含氯消毒剂会对生态环境造成潜在毒性危害。综述了含氯消毒剂对冠状病毒的灭活特性，总结分析了含氯消毒剂进入水环境的主要途径，及其对水中浮游植物、水生动物的毒理作用和对水生群落结构的影响，并提出了规范化使用含氯消毒剂的相关建议。
更新日期/Last Update:
2021-09-01