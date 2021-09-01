[1] 张成,原野,张琴,等. 中国污染物性质鉴定技术体系现状及展望[J].环境污染与防治,2021,43(5):649.
　[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(5):649.
点击复制

 中国污染物性质鉴定技术体系现状及展望()
分享到：

《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
43卷
期数:
2021年5期
页码:
649
栏目:
环境管理
出版日期:
2021-09-01

文章信息/Info

作者:
 张成原野张琴吴超越赵泽华张后虎
 1.生态环境部南京环境科学研究所,江苏 南京 210042;2.河海大学法学院,江苏 南京 211100
关键词:
 环境损害司法鉴定污染物性质鉴定污染环境罪有毒物质危险废物
文献标志码:
A
摘要:
 中国近年来环境刑事案件数量逐年上升，污染物性质的确定往往成为定罪量刑的关键，制约着环境执法、审判的顺利开展。基于中国《刑法》“破坏环境资源保护罪”对污染物性质鉴定的需求，对现有鉴定技术方法和问题进行梳理，总结出了适应当前环境司法证据要求的鉴定程序路径，提出了基于损害后果、毒性分级和风险评估的污染物性质鉴定技术补充路径及发展建议，以期为环境科学、环境工程、环境法学、环境管理等相关领域的研究者和从业者提供全面参考，为构建科学合理的污染物性质鉴定技术标准体系奠定基础，以保障司法公正性。
更新日期/Last Update: 2021-09-01