[1] 张成,原野,张琴,等. 中国污染物性质鉴定技术体系现状及展望[J].环境污染与防治,2021,43(5):649.
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[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(5):649.
中国污染物性质鉴定技术体系现状及展望()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
43卷
- 期数:
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2021年5期
- 页码:
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649
- 栏目:
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环境管理
- 出版日期:
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2021-09-01
文章信息/Info
- 作者:
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张成; 原野; 张琴; 吴超越; 赵泽华; 张后虎
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1.生态环境部南京环境科学研究所,江苏 南京 210042;2.河海大学法学院,江苏 南京 211100
- 关键词:
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环境损害司法鉴定; 污染物性质鉴定; 污染环境罪; 有毒物质; 危险废物
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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中国近年来环境刑事案件数量逐年上升，污染物性质的确定往往成为定罪量刑的关键，制约着环境执法、审判的顺利开展。基于中国《刑法》“破坏环境资源保护罪”对污染物性质鉴定的需求，对现有鉴定技术方法和问题进行梳理，总结出了适应当前环境司法证据要求的鉴定程序路径，提出了基于损害后果、毒性分级和风险评估的污染物性质鉴定技术补充路径及发展建议，以期为环境科学、环境工程、环境法学、环境管理等相关领域的研究者和从业者提供全面参考，为构建科学合理的污染物性质鉴定技术标准体系奠定基础，以保障司法公正性。
更新日期/Last Update:
2021-09-01