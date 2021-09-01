中国近年来环境刑事案件数量逐年上升，污染物性质的确定往往成为定罪量刑的关键，制约着环境执法、审判的顺利开展。基于中国《刑法》“破坏环境资源保护罪”对污染物性质鉴定的需求，对现有鉴定技术方法和问题进行梳理，总结出了适应当前环境司法证据要求的鉴定程序路径，提出了基于损害后果、毒性分级和风险评估的污染物性质鉴定技术补充路径及发展建议，以期为环境科学、环境工程、环境法学、环境管理等相关领域的研究者和从业者提供全面参考，为构建科学合理的污染物性质鉴定技术标准体系奠定基础，以保障司法公正性。