[1] 谢鹏程,王文军,廖翠萍,等. 基于能源活动的碳排放清单及减排措施研究――以广州市为例[J].环境污染与防治,2021,43(5):659.
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[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(5):659.
基于能源活动的碳排放清单及减排措施研究――以广州市为例()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
43卷
- 期数:
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2021年5期
- 页码:
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659
- 栏目:
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环境管理
- 出版日期:
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2021-09-01
文章信息/Info
- 作者:
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谢鹏程; 王文军; 廖翠萍; 王文秀; 赵黛青
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中国科学院广州能源研究所，广东 广州 510610
- 关键词:
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能源活动; 碳排放清单; 减排措施; 广州市
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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2010―2016年，广州市能源活动碳排放呈总量上升、强度下降态势。随着广州市经济结构转型，工业碳排放已达到峰值，交通运输成为能源活动最大的排放源。2016年广州市油品消费约占能源消费总量的60%，油品燃烧碳排放量占能源活动碳排放总量的58%，其中63%来源于交通运输排放；煤炭消费约占能源消费总量的25%，煤炭燃烧碳排放量占能源活动碳排放总量的34%，其中78%来源于能源工业排放。在梳理广州市能源活动领域排放特征的基础上，重点分析交通运输、能源工业两个部门的排放特征，并提出节能减排应对策略，同时对能源活动领域减排提出相应的政策建议。
更新日期/Last Update:
2021-09-01