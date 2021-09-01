[1] 谢鹏程,王文军,廖翠萍,等. 基于能源活动的碳排放清单及减排措施研究――以广州市为例[J].环境污染与防治,2021,43(5):659.

[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(5):659.

基于能源活动的碳排放清单及减排措施研究――以广州市为例