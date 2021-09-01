[1] 谢鹏程,王文军,廖翠萍,等. 基于能源活动的碳排放清单及减排措施研究――以广州市为例[J].环境污染与防治,2021,43(5):659.
　[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(5):659.
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 基于能源活动的碳排放清单及减排措施研究――以广州市为例()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
43卷
期数:
2021年5期
页码:
659
栏目:
环境管理
出版日期:
2021-09-01

文章信息/Info

作者:
 谢鹏程王文军廖翠萍王文秀赵黛青
 中国科学院广州能源研究所，广东 广州 510610
关键词:
 能源活动碳排放清单减排措施广州市
文献标志码:
A
摘要:
 2010―2016年，广州市能源活动碳排放呈总量上升、强度下降态势。随着广州市经济结构转型，工业碳排放已达到峰值，交通运输成为能源活动最大的排放源。2016年广州市油品消费约占能源消费总量的60%，油品燃烧碳排放量占能源活动碳排放总量的58%，其中63%来源于交通运输排放；煤炭消费约占能源消费总量的25%，煤炭燃烧碳排放量占能源活动碳排放总量的34%，其中78%来源于能源工业排放。在梳理广州市能源活动领域排放特征的基础上，重点分析交通运输、能源工业两个部门的排放特征，并提出节能减排应对策略，同时对能源活动领域减排提出相应的政策建议。
更新日期/Last Update: 2021-09-01