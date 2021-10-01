为探究寒旱区水库上覆水环境条件对底泥释氮的影响，以大河口水库底泥和上覆水为试验材料，通过改变上覆水温度、pH、水动力条件，模拟研究了底泥中不同形态氮的释放特征，探讨了不同环境条件与底泥氮释放浓度之间的相关性，并用线性函数、对数函数、双曲线函数、二次函数、三次函数进行拟合。结果表明：（1）温度的升高有利于底泥氨氮、总氮的释放，但硝态氮的释放浓度随温度的升高反而减小；随pH的升高，底泥的氨氮、硝态氮和总氮释放浓度均呈减小趋势；水动力扰动加强，底泥的氨氮、硝态氮和总氮释放浓度明显增加。（2）在0.05水平（双尾）下，pH与底泥氨氮释放浓度呈显著负相关，相关系数为-0.997，水动力条件与底泥总氮释放浓度呈显著正相关，相关系数为0.999。（3）曲线拟合结果显示，pH与底泥氨氮释放浓度的关系以对数函数拟合最优，水动力条件与底泥总氮释放浓度的关系以线性函数拟合最优。