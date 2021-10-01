[1] 李亚芳,卢俊平,张晓晶,等. 不同温度、pH、水动力条件下寒旱区水库底泥中不同形态氮的释放特征模拟[J].环境污染与防治,2021,43(6):669.
　[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(6):669.
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 不同温度、pH、水动力条件下寒旱区水库底泥中不同形态氮的释放特征模拟()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
43卷
期数:
2021年6期
页码:
669
栏目:
研究报告
出版日期:
2021-10-01

文章信息/Info

作者:
 李亚芳卢俊平张晓晶崔志谋
 1.内蒙古农业大学水利与土木建筑工程学院，内蒙古 呼和浩特 010018；2.内蒙古自治区水资源保护与利用重点实验室，内蒙古 呼和浩特 010018
关键词:
底泥寒旱区水库环境条件氮释放特征
文献标志码:
A
摘要:
 为探究寒旱区水库上覆水环境条件对底泥释氮的影响，以大河口水库底泥和上覆水为试验材料，通过改变上覆水温度、pH、水动力条件，模拟研究了底泥中不同形态氮的释放特征，探讨了不同环境条件与底泥氮释放浓度之间的相关性，并用线性函数、对数函数、双曲线函数、二次函数、三次函数进行拟合。结果表明：（1）温度的升高有利于底泥氨氮、总氮的释放，但硝态氮的释放浓度随温度的升高反而减小；随pH的升高，底泥的氨氮、硝态氮和总氮释放浓度均呈减小趋势；水动力扰动加强，底泥的氨氮、硝态氮和总氮释放浓度明显增加。（2）在0.05水平（双尾）下，pH与底泥氨氮释放浓度呈显著负相关，相关系数为-0.997，水动力条件与底泥总氮释放浓度呈显著正相关，相关系数为0.999。（3）曲线拟合结果显示，pH与底泥氨氮释放浓度的关系以对数函数拟合最优，水动力条件与底泥总氮释放浓度的关系以线性函数拟合最优。

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更新日期/Last Update: 2021-09-07