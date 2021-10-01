[1] 孟,魏小娜,吴迪,等. 等离子体修复对硝基酚污染土壤影响因素研究[J].环境污染与防治,2021,43(6):674.
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[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(6):674.
等离子体修复对硝基酚污染土壤影响因素研究()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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43卷
- 期数:
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2021年6期
- 页码:
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674
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2021-10-01
文章信息/Info
- 作者:
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孟; 魏小娜; 吴迪; 彭湃; 李彦成; 杨立杰; 李婷婷
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1.沈阳化工研究院有限公司，辽宁 沈阳 110021；2.辽宁石油化工大学环境与安全工程学院，辽宁 抚顺 113001
- 关键词:
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等离子体; 针板式高压放电; 影响因素; 对硝基酚; 土壤
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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使用自主研发的针板式高压放电等离子体装置处理对硝基酚（PNP）污染土壤，考察了放电电压、土壤含水率、土层厚度、污染物浓度、活化剂种类及其添加量在不同放电时间下对污染物降解效果的影响。结果表明，当土壤中PNP初始质量浓度为1 024 mg/kg时，自然风干（含水率1%）土壤设定放电电压5 kV、土层厚度2 mm，添加10%（质量分数）1.0 mol/L的过硫酸钠溶液，放电30 min基本可完全降解PNP。此研究可为今后高压放电等离子体技术体系的建立及设备研发提供基础。
更新日期/Last Update:
2021-09-07