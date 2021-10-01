使用自主研发的针板式高压放电等离子体装置处理对硝基酚（PNP）污染土壤，考察了放电电压、土壤含水率、土层厚度、污染物浓度、活化剂种类及其添加量在不同放电时间下对污染物降解效果的影响。结果表明，当土壤中PNP初始质量浓度为1 024 mg/kg时，自然风干（含水率1%）土壤设定放电电压5 kV、土层厚度2 mm，添加10%（质量分数）1.0 mol/L的过硫酸钠溶液，放电30 min基本可完全降解PNP。此研究可为今后高压放电等离子体技术体系的建立及设备研发提供基础。