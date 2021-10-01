以上海某餐厨垃圾处理厂半干法厌氧发酵工程为研究对象，对2018年下半年和2019年同期的工程运行监测数据进行了比较分析，结果表明，工程运行1年，挥发性脂肪酸浓度增加2倍，溶解性化学需氧量增加95.88%，平均进料有机负荷（以挥发性固体计）从2.44 kg/（m3・d）降低至1.63 kg/（m3・d）。采用全自动产甲烷潜力测试系统，研究氨氮和污泥回流对系统产甲烷潜力的影响，结果表明，系统主要抑制物氨氮浓度的升高与其有机负荷的降低存在明显的关联性，采用半干法厌氧发酵系统污泥回流，且回流比例为30%时，系统产甲烷效率及甲烷产量增加，最大产甲烷速率及最大累积产甲烷量分别提高5.29%和12.64%。