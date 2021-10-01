以前期分离出的海洋石油烃降解菌Acinetobacter sp. Tust\|DM21为供试菌，以海藻酸钠和壳聚糖作为包埋载体对石油烃降解菌进行固定化处理。分析固定化小球的理化性能及石油烃的降解效率，通过四因素三水平的正交实验对固定化条件进行优化。结果表明：4个因素对石油烃降解率的影响程度为pH＞NaCl＞壳聚糖＞海藻酸钠，其中pH为显著影响因素。石油烃降解的最佳条件为海藻酸钠质量分数4%、壳聚糖质量分数1.00%、pH=7、NaCl质量分数5%。对比游离菌剂与固定化小球对模拟油污土壤的处理效果，游离菌剂、固定化小球对石油烃的降解率分别为45.9%、70.6%，可见石油烃降解菌固定化后的降解效率比游离菌大幅升高，在石油污染的现场修复中具有更高的应用价值。