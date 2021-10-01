[1] 刘志敏,赵倩倩,王傲,等. 海洋石油烃降解菌的固定化及其石油降解性能研究[J].环境污染与防治,2021,43(6):691.
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[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(6):691.
海洋石油烃降解菌的固定化及其石油降解性能研究()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
43卷
- 期数:
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2021年6期
- 页码:
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691
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2021-10-01
文章信息/Info
- 作者:
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刘志敏; 赵倩倩; 王傲; 乔文竹; 宋东辉
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1.天津科技大学海洋与环境学院，天津 300457；2.天津市海洋资源与化学重点实验室，天津 300457
- 关键词:
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石油烃降解菌; 固定化小球; 海藻酸钠; 壳聚糖
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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以前期分离出的海洋石油烃降解菌Acinetobacter sp. Tust\|DM21为供试菌，以海藻酸钠和壳聚糖作为包埋载体对石油烃降解菌进行固定化处理。分析固定化小球的理化性能及石油烃的降解效率，通过四因素三水平的正交实验对固定化条件进行优化。结果表明：4个因素对石油烃降解率的影响程度为pH＞NaCl＞壳聚糖＞海藻酸钠，其中pH为显著影响因素。石油烃降解的最佳条件为海藻酸钠质量分数4%、壳聚糖质量分数1.00%、pH=7、NaCl质量分数5%。对比游离菌剂与固定化小球对模拟油污土壤的处理效果，游离菌剂、固定化小球对石油烃的降解率分别为45.9%、70.6%，可见石油烃降解菌固定化后的降解效率比游离菌大幅升高，在石油污染的现场修复中具有更高的应用价值。
更新日期/Last Update:
2021-09-07