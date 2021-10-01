[1] 徐文英,高浩阳. NaClO催化氧化法对酸性大红3R废水的脱色降解[J].环境污染与防治,2021,43(6):697.
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[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(6):697.
NaClO催化氧化法对酸性大红3R废水的脱色降解()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
43卷
- 期数:
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2021年6期
- 页码:
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697
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2021-10-01
文章信息/Info
- 作者:
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徐文英; 高浩阳
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1.同济大学环境科学与工程学院，上海 200092；2.城市污染控制国家工程研究中心，上海 200092
- 关键词:
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NiOOH; Ni(OH)2; NaClO; 催化机理; 原子氧; 单线态氧; 酸性大红3R
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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采用NaClO催化氧化法对酸性大红3R废水进行脱色降解，探讨了反应条件对出水脱色率和Ni2+溶出量的影响，分析了染料的降解机理。结果表明，该方法对染料的脱色效果优异，脱色率随着染料浓度的增加而降低，随着pH、有效氯和催化剂投加量的增加而升高。连续流实验的脱色率达到90%以上，运行约3 000 min，催化剂没有出现失活现象。原子氧/单线态氧在染料降解过程中起了重要作用，在降解产物中未发现有毒的氯代有机化合物。采用扫描电子显微镜（SEM）、X射线衍射（XRD）和X射线光电子能谱（XPS）对浸渍法制备的催化剂表层进行表征，结果表明催化层较为均匀且致密地包裹在Al2O3小球表面，其中含有β-NiOOH和β-Ni(OH)2物相，化学吸附氧占比高。研发的新工艺在印染废水处理中具有一定的应用潜力。
更新日期/Last Update:
2021-09-07