采用NaClO催化氧化法对酸性大红3R废水进行脱色降解，探讨了反应条件对出水脱色率和Ni2+溶出量的影响，分析了染料的降解机理。结果表明，该方法对染料的脱色效果优异，脱色率随着染料浓度的增加而降低，随着pH、有效氯和催化剂投加量的增加而升高。连续流实验的脱色率达到90%以上，运行约3 000 min，催化剂没有出现失活现象。原子氧/单线态氧在染料降解过程中起了重要作用，在降解产物中未发现有毒的氯代有机化合物。采用扫描电子显微镜（SEM）、X射线衍射（XRD）和X射线光电子能谱（XPS）对浸渍法制备的催化剂表层进行表征，结果表明催化层较为均匀且致密地包裹在Al 2 O 3 小球表面，其中含有β-NiOOH和β-Ni(OH) 2 物相，化学吸附氧占比高。研发的新工艺在印染废水处理中具有一定的应用潜力。