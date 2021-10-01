应用二维相关同步荧光光谱研究了北京某大型市政污水处理厂的溶解性有机物（DOM）组分。该厂主要处理单元有沉砂池、初沉池、厌氧单元、缺氧单元、兼氧单元、好氧单元和二沉池。同步荧光光谱发现，DOM包含类蛋白荧光峰（PLF）、微生物代谢产物荧光峰（MLF）、类富里酸荧光峰（FLF）和类胡敏酸荧光峰（HLF），利用二维相关方法处理同步荧光光谱又可把PLF中的类酪氨酸荧光峰（TYLF）和类色氨酸荧光峰（TRLF）区分开来。PLF是DOM中的主要成分，在污水处理单元中持续被去除，主要可能是被厌氧微生物降解，MLF、FLF和HLF很可能是中间产物。