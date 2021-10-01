[1] 史成超,李威,李浩铭,等. 钙强化硫酸亚铁对印染废水中锑的去除研究[J].环境污染与防治,2021,43(6):708.
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 钙强化硫酸亚铁对印染废水中锑的去除研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
43卷
期数:
2021年6期
页码:
708
栏目:
水污染防治研究
出版日期:
2021-10-01

文章信息/Info

作者:
 史成超李威李浩铭李浩洋陈吉韩玉史惠祥
 1.浙江大学环境与资源学院，浙江 杭州 310058；2.中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司，浙江 杭州 311122
关键词:
 印染废水硫酸亚铁混凝
文献标志码:
A
摘要:
 采用硫酸亚铁混凝除锑技术处理印染废水中的锑，研究混凝条件与共存物质的影响。结果表明：（1）Ca（OH）2能加强硫酸亚铁混凝除锑效果。（2）当pH为6、Fe2+投加量为75 mg/L、Sb(Ⅴ)初始质量浓度为2 mg/L时，钙强化硫酸亚铁混凝除锑技术对模拟废水中Sb(Ⅴ)的去除率可达96.24%。当pH为8、Fe2+投加量为285 mg/L、Sb(Ⅴ)初始质量浓度为1 910～2 536 μg/L时，钙强化硫酸亚铁混凝除锑技术对实际废水中Sb(Ⅴ)的去除率最高为85.77%，折合废水处理成本为1.29元/t，显著低于同类铁基工艺。（3）钙强化硫酸亚铁混凝除锑技术基本不受助凝剂、Cl和染料（活性黑、分散紫）的影响，SO2-4和PO3-4则具有抑制作用。

相似文献/References:

[1]何孟常 谢南岳 余维德 杨仁斌.APDC-MIBK萃取火焰原子吸收光谱法测定植物样品中的锑[J].环境污染与防治,1993,(5):40.
[2]曹永林 陈恕华.动力学分光光度法测定痕量锑—Sb（Ⅲ）二甲基黄—过氧化氢体系[J].环境污染与防治,1989,(5):41.
[3]周梅娟 俞 璐 唐尚明.非色散——原子荧光氢化法选择测定三价、五价锑的研究[J].环境污染与防治,1986,(4):42.

更新日期/Last Update: 2021-09-07