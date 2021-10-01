[1] 史成超,李威,李浩铭,等. 钙强化硫酸亚铁对印染废水中锑的去除研究[J].环境污染与防治,2021,43(6):708.
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钙强化硫酸亚铁对印染废水中锑的去除研究()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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43卷
- 期数:
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2021年6期
- 页码:
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708
- 栏目:
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水污染防治研究
- 出版日期:
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2021-10-01
文章信息/Info
- 作者:
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史成超; 李威; 李浩铭; 李浩洋; 陈吉; 韩玉; 史惠祥
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1.浙江大学环境与资源学院，浙江 杭州 310058；2.中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司，浙江 杭州 311122
- 关键词:
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印染废水; 锑; 硫酸亚铁; 混凝
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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采用硫酸亚铁混凝除锑技术处理印染废水中的锑，研究混凝条件与共存物质的影响。结果表明：（1）Ca（OH）2能加强硫酸亚铁混凝除锑效果。（2）当pH为6、Fe2+投加量为75 mg/L、Sb(Ⅴ)初始质量浓度为2 mg/L时，钙强化硫酸亚铁混凝除锑技术对模拟废水中Sb(Ⅴ)的去除率可达96.24%。当pH为8、Fe2+投加量为285 mg/L、Sb(Ⅴ)初始质量浓度为1 910～2 536 μg/L时，钙强化硫酸亚铁混凝除锑技术对实际废水中Sb(Ⅴ)的去除率最高为85.77%，折合废水处理成本为1.29元/t，显著低于同类铁基工艺。（3）钙强化硫酸亚铁混凝除锑技术基本不受助凝剂、Cl－和染料（活性黑、分散紫）的影响，SO2-4和PO3-4则具有抑制作用。
更新日期/Last Update:
2021-09-07