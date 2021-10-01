采用硫酸亚铁混凝除锑技术处理印染废水中的锑，研究混凝条件与共存物质的影响。结果表明：（1）Ca（OH） 2 能加强硫酸亚铁混凝除锑效果。（2）当pH为6、Fe2+投加量为75 mg/L、Sb(Ⅴ)初始质量浓度为2 mg/L时，钙强化硫酸亚铁混凝除锑技术对模拟废水中Sb(Ⅴ)的去除率可达96.24%。当pH为8、Fe2+投加量为285 mg/L、Sb(Ⅴ)初始质量浓度为1 910～2 536 μg/L时，钙强化硫酸亚铁混凝除锑技术对实际废水中Sb(Ⅴ)的去除率最高为85.77%，折合废水处理成本为1.29元/t，显著低于同类铁基工艺。（3）钙强化硫酸亚铁混凝除锑技术基本不受助凝剂、Cl－和染料（活性黑、分散紫）的影响，SO2- 4 和PO3- 4 则具有抑制作用。