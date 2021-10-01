针对乡村生活污水中溶解性有机物（DOM）污染问题，为有效识别乡村生活污水的有机物组分，解析其转化规律，采用填料型A1/O1/A2/O2+垂直潜流式人工湿地（VFCW）组合工艺进行处理试验，考察了水力停留时间（HRT）对COD、氨氮、TN和TP的去除效果，并对各单元进出水DOM进行三维荧光光谱解析。结果表明，当组合工艺装置进水流量为1.30 L/h（即填料型A1/O1/A2/O2、VFCW的HRT分别为10.0、110.4 h）时，组合工艺对COD、氨氮、TN和TP的平均去除率分别为83.69%、98.09%、91.27%、96.15%，均达到了《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918―2002)一级A标准（COD、氨氮、TN、TP限值分别为50、5、15、0.5 mg/L）。三维荧光光谱解析表明，填料型A1/O1/A2/O2+VFCW对污水中的DOM去除效果较好，对其中的酪氨酸等类蛋白质、色氨酸等类蛋白质、富里酸类物质、溶解性微生物代谢产物和胡敏酸类物质去除率分别为86.83%、73.32%、42.66%、55.26%、43.25%，其中对芳香类蛋白质（酪氨酸和色氨酸等类蛋白质）去除效果最好。积分标准体积与254 nm处紫外吸光度（UV 254 ）有较好的线性关系（R2=0.94）。各单元对DOM都有一定的去除效果，其中厌氧、缺氧阶段对污染物去除贡献较小，好氧阶段及VFCW贡献较大。