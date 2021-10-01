[1] 欧阳彤,涂保华,柏林,等. 填料型A1/O1/A2/O2+垂直潜流式人工湿地处理乡村生活污水中的溶解性有机物三维荧光光谱特性分析[J].环境污染与防治,2021,43(6):725.
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[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(6):725.
填料型A1/O1/A2/O2+垂直潜流式人工湿地处理乡村生活污水中的溶解性有机物三维荧光光谱特性分析()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
43卷
- 期数:
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2021年6期
- 页码:
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725
- 栏目:
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水污染防治研究
- 出版日期:
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2021-10-01
文章信息/Info
- 作者:
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欧阳彤; 涂保华; 柏林; 赵斌成; 毛林强; 张文艺
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常州大学环境与安全工程学院，江苏 常州 213164
- 关键词:
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乡村生活污水; 填料型A1/O1/A2/O2; 垂直潜流式人工湿地; 三维荧光; 溶解性有机物
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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针对乡村生活污水中溶解性有机物（DOM）污染问题，为有效识别乡村生活污水的有机物组分，解析其转化规律，采用填料型A1/O1/A2/O2+垂直潜流式人工湿地（VFCW）组合工艺进行处理试验，考察了水力停留时间（HRT）对COD、氨氮、TN和TP的去除效果，并对各单元进出水DOM进行三维荧光光谱解析。结果表明，当组合工艺装置进水流量为1.30 L/h（即填料型A1/O1/A2/O2、VFCW的HRT分别为10.0、110.4 h）时，组合工艺对COD、氨氮、TN和TP的平均去除率分别为83.69%、98.09%、91.27%、96.15%，均达到了《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918―2002)一级A标准（COD、氨氮、TN、TP限值分别为50、5、15、0.5 mg/L）。三维荧光光谱解析表明，填料型A1/O1/A2/O2+VFCW对污水中的DOM去除效果较好，对其中的酪氨酸等类蛋白质、色氨酸等类蛋白质、富里酸类物质、溶解性微生物代谢产物和胡敏酸类物质去除率分别为86.83%、73.32%、42.66%、55.26%、43.25%，其中对芳香类蛋白质（酪氨酸和色氨酸等类蛋白质）去除效果最好。积分标准体积与254 nm处紫外吸光度（UV254）有较好的线性关系（R2=0.94）。各单元对DOM都有一定的去除效果，其中厌氧、缺氧阶段对污染物去除贡献较小，好氧阶段及VFCW贡献较大。
更新日期/Last Update:
2021-09-08