[1] 王庆鹤,颜雄,蔡深文,等. 贵州某垃圾填埋场及其附近农田土壤中重金属形态分析和评价[J].环境污染与防治,2021,43(6):741.
　[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(6):741.
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 贵州某垃圾填埋场及其附近农田土壤中重金属形态分析和评价()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
43卷
期数:
2021年6期
页码:
741
栏目:
监测与评价
出版日期:
2021-10-01

文章信息/Info

作者:
 王庆鹤颜雄蔡深文刘滨
 1.遵义师范学院资源与环境学院，贵州 遵义 563000；2.贵州欧瑞欣合环保股份有限公司,贵州 遵义 563000
关键词:
 垃圾填埋场土壤重金属健康风险生态风险
文献标志码:
A
摘要:
 对贵州某垃圾填埋场及其附近农田土壤中Cu、Zn、Cr、Mn、Pb、Cd 6种重金属的总量和形态进行了分析，并计算了内梅罗综合污染指数,评价了健康风险和生态风险。结果表明：（1）贵州某垃圾填埋场及其附近农田土壤中Cd、Cr、Cu、Zn、Pb和Mn的质量浓度平均值分别为0.44、192.89、45.68、264.39、34.99、3 629.45 mg/kg，其中Cd、Cr、Zn的平均值超过了《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB 15618―2018）的风险筛选值。（2）Cd的主要赋存形态为弱酸溶态和残渣态，Cr、Pb、Mn以可还原态为主，Zn和Cu以残渣态为主。（3）内梅罗综合污染指数表明，农田土壤重金属综合污染除1个采样点为中度污染外，其余各采样点均处于轻度污染状态；农田土壤中具有非致癌风险的Cd、Cu、Cr、Zn、Pb 5种重金属的总非致癌风险之和小于1，可以认为健康风险较小；生态风险较大的重金属是Pb、Cr、Cd、Mn，应重点关注。

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更新日期/Last Update: 2021-09-30