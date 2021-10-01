对贵州某垃圾填埋场及其附近农田土壤中Cu、Zn、Cr、Mn、Pb、Cd 6种重金属的总量和形态进行了分析，并计算了内梅罗综合污染指数,评价了健康风险和生态风险。结果表明：（1）贵州某垃圾填埋场及其附近农田土壤中Cd、Cr、Cu、Zn、Pb和Mn的质量浓度平均值分别为0.44、192.89、45.68、264.39、34.99、3 629.45 mg/kg，其中Cd、Cr、Zn的平均值超过了《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB 15618―2018）的风险筛选值。（2）Cd的主要赋存形态为弱酸溶态和残渣态，Cr、Pb、Mn以可还原态为主，Zn和Cu以残渣态为主。（3）内梅罗综合污染指数表明，农田土壤重金属综合污染除1个采样点为中度污染外，其余各采样点均处于轻度污染状态；农田土壤中具有非致癌风险的Cd、Cu、Cr、Zn、Pb 5种重金属的总非致癌风险之和小于1，可以认为健康风险较小；生态风险较大的重金属是Pb、Cr、Cd、Mn，应重点关注。