[1] 孙德林,张芸,杨秋颖,等. 基于耦合关系的石化行业清洁生产技术评价方法研究[J].环境污染与防治,2021,43(6):753.
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[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(6):753.
基于耦合关系的石化行业清洁生产技术评价方法研究()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
43卷
- 期数:
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2021年6期
- 页码:
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753
- 栏目:
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监测与评价
- 出版日期:
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2021-10-01
文章信息/Info
- 作者:
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孙德林; 张芸; 杨秋颖; 侯昊晨; 刘昱彤
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大连理工大学环境学院，工业生态与环境工程教育部重点实验室，辽宁 大连 116024
- 关键词:
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耦合关系; 石化行业; 清洁生产技术; 物质/能量流
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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石化行业中水耗、能耗和污染物排放量之间存在显著的耦合关系，单独考核节水、节能、减污无法准确筛选出最优清洁生产技术。基于水耗、能耗、污染物排放量之间的耦合关系，构建了石化行业清洁生产技术评价方法，共识别出40条存在耦合关系的物质/能量流，筛选出37项适用于石化行业的清洁生产技术，通过环境效益和经济效益进行综合评价。以某综合实力较强的石化企业为案例研究发现，企业实施清洁生产技术节约1 t水的同时能够间接节能0.179 9 kg（以标准油当量计），减少废水排放0.039 7 t；节约1 kg燃料（以标准油当量计）的同时能够间接节水0.181 0 t，减少废气排放0.015 6 t。为方便石化企业在不同投资成本情况下筛选清洁生产技术，结合实际将投资成本划分为7个区间：0~500万、＞500万~1 000万、＞1 000万~2 000万、＞2 000万~3 000万、＞3 000万~4 000万、＞4 000万~5 000万、>5 000万元，并分别筛选出了最优清洁生产技术，但在实际应用中还需要结合具体的实际问题进行综合考虑。
更新日期/Last Update:
2021-09-30