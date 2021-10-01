石化行业中水耗、能耗和污染物排放量之间存在显著的耦合关系，单独考核节水、节能、减污无法准确筛选出最优清洁生产技术。基于水耗、能耗、污染物排放量之间的耦合关系，构建了石化行业清洁生产技术评价方法，共识别出40条存在耦合关系的物质/能量流，筛选出37项适用于石化行业的清洁生产技术，通过环境效益和经济效益进行综合评价。以某综合实力较强的石化企业为案例研究发现，企业实施清洁生产技术节约1 t水的同时能够间接节能0.179 9 kg（以标准油当量计），减少废水排放0.039 7 t；节约1 kg燃料（以标准油当量计）的同时能够间接节水0.181 0 t，减少废气排放0.015 6 t。为方便石化企业在不同投资成本情况下筛选清洁生产技术，结合实际将投资成本划分为7个区间：0~500万、＞500万~1 000万、＞1 000万~2 000万、＞2 000万~3 000万、＞3 000万~4 000万、＞4 000万~5 000万、>5 000万元，并分别筛选出了最优清洁生产技术，但在实际应用中还需要结合具体的实际问题进行综合考虑。