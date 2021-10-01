[1] 杨文玲,杜志敏,孙召华,等. 芽孢杆菌在重金属污染土壤修复中的研究进展[J].环境污染与防治,2021,43(6):759.
点击复制
[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(6):759.
芽孢杆菌在重金属污染土壤修复中的研究进展()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
43卷
- 期数:
-
2021年6期
- 页码:
-
759
- 栏目:
-
综述
- 出版日期:
-
2021-10-01
文章信息/Info
- 作者:
-
杨文玲; 杜志敏; 孙召华; 周伏忠; 安明理; 雷高; 魏传军; 巩涛
-
1.河南省科学院生物研究所有限责任公司，河南 郑州 450008；2.河南省地震局，河南 郑州 450016
- 关键词:
-
芽孢杆菌; 铅镉污染; 修复; 抗性基因; 基因组学
- 文献标志码:
-
A
- 摘要:
-
芽孢杆菌（Bacillus）因生长快、表面积大、抗逆性强等优点在重金属污染土壤修复方面表现出了广阔的应用前景。对近年来报道的具有重金属污染土壤修复功能的芽孢杆菌种类进行了总结，梳理了其作用机制，并对其处理重金属污染的分子生物学机理进行了分析归纳，结果显示，已有20种以上芽孢杆菌表现出了重金属污染土壤修复功能，主要修复机制有生物溶解与沉淀、生物吸附与富集以及生物转化作用3种。最后对芽孢杆菌修复重金属污染土壤的前景进行了展望，以期为后续研究提供思路与参考。
更新日期/Last Update:
2021-09-30