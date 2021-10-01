[1] 刘雨昊,郭宁,刘梦梦,等. 污水中抗生素抗性基因去除技术研究进展[J].环境污染与防治,2021,43(6):764.
　[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(6):764.
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 污水中抗生素抗性基因去除技术研究进展()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
43卷
期数:
2021年6期
页码:
764
栏目:
综述
出版日期:
2021-10-01

文章信息/Info

作者:
 刘雨昊郭宁刘梦梦谭凤训武道吉
 山东建筑大学市政与环境工程学院，山东 济南 250101
关键词:
 抗性基因生物处理消毒工艺高级氧化技术复合工艺
文献标志码:
A
摘要:
 由于抗生素的滥用而导致的耐药性问题已经成为人类生存发展的一大威胁，抗生素抗性基因（ARGs）作为一种新型的环境污染物，其通过垂直进化和水平转移在环境中扩散和传播，对生态环境造成了很大的威胁和破坏。污水处理厂作为抗生素重要的聚集地，将是ARGs去除的主要“战场”。主要介绍了不同的污水处理技术去除ARGs的研究现状，从生物处理、消毒工艺、高级氧化技术、复合工艺等方面，对其去除机理及其去除效果进行总结和评价，并对今后研究的重点进行分析和展望，以期对今后该领域的研究有所帮助和启示。

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更新日期/Last Update: 2021-09-30