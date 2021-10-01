[1] 王俊杰,方正,赵震乾,等.长三角区域一体化生态共治机制下的一般工业固体废物废弃矿山协同处置模式探讨[J].环境污染与防治,2021,43(6):796.
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[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(6):796.
长三角区域一体化生态共治机制下的一般工业固体废物废弃矿山协同处置模式探讨()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
43卷
- 期数:
-
2021年6期
- 页码:
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796
- 栏目:
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环境管理
- 出版日期:
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2021-10-01
文章信息/Info
- 作者:
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王俊杰; 方正; 赵震乾; 王维; 周曼丽; 焦少俊
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生态环境部南京环境科学研究所，江苏 南京 210042
- 关键词:
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长三角; 区域一体化; 一般工业固体废物; 废弃矿山; 协同处置
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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概述了中国长三角地区一般工业固体废物的产生、处置及综合利用现状，围绕一般工业固体废物实际处置效率不高，区域利用处置能力不平衡，配套利用处置污染控制标准缺失，污染环境案件频发等问题，梳理并分析其主要原因。以废弃矿山为突破口，为长三角地区一般工业固体废物的区域协同处置、污染环境防治与管理提供新的思路。
更新日期/Last Update:
2021-09-30