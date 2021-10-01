概述了中国长三角地区一般工业固体废物的产生、处置及综合利用现状，围绕一般工业固体废物实际处置效率不高，区域利用处置能力不平衡，配套利用处置污染控制标准缺失，污染环境案件频发等问题，梳理并分析其主要原因。以废弃矿山为突破口，为长三角地区一般工业固体废物的区域协同处置、污染环境防治与管理提供新的思路。