随着中国新能源汽车产业的不断发展壮大，锂动力电池生产及回收再利用过程中的环境安全问题逐渐凸显。由于多种有毒有害物质在锂动力电池中广泛使用，且存在回收处置不当、污染控制不力等问题，锂动力电池原材料、生产中新加入的物质和再生过程中产生的污染物均有进入环境的可能。系统梳理了锂动力电池产业原材料化学物质组成及主要污染物，形成了产业有毒有害物质清单；在分析清单物质的国内污染物排放标准、国际有毒有害物质名录、物质自身危害属性的基础上识别了产业重点有毒有害物质，并针对其环境暴露和危害提出了对策建议，以期为相关部门制定或完善产业环保政策，降低环境安全风险，进而为锂动力电池产业健康可持续发展提供决策支持。