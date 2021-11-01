[1]宋彩红,齐辉,张亚丽,等. 抗酸化复合菌系强化堆肥优势微生物演替规律分析[J].环境污染与防治,2021,43(7):807.
　[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(7):807.
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 抗酸化复合菌系强化堆肥优势微生物演替规律分析()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
43卷
期数:
2021年7期
页码:
807
栏目:
研究报告
出版日期:
2021-11-01

文章信息/Info

作者:
宋彩红齐辉张亚丽席北斗夏训
 1.聊城大学生命科学学院，山东 聊城 252000；2.中国科学研究院地理科学与资源研究所，北京 100101；3.中国环境科学研究院，北京 100012
关键词:
 餐厨垃圾堆肥抗酸化复合菌系元蛋白质组学技术优势微生物
文献标志码:
A
摘要:
 设置接种组（接种抗酸化复合菌系（AAMC））、加碱组（添加MgO和K2HPO4）和对照组（自然堆肥）3个堆肥处理，采用元蛋白质组学技术，揭示AAMC对餐厨垃圾堆肥优势微生物演替的影响。结果表明：（1）接种和加碱组均可规避堆体温度延滞上升问题，分别在第5、6天即可满足美国环境保护署固废无害化标准。83.9%～94.1%的细菌群落集中在γ-变形菌纲（Gammaproteobacteria）、芽孢杆菌纲（Bacilli）、放线菌纲（Actinobacteridae）和α-变形菌纲（Alphaproteobacteria），79.03%～89.09%的真菌群落集中在酵母纲（Saccharomycetes）、散囊菌纲（Eurotiomycetes）、裂殖酵母纲（Schizosaccharomycetes）和粪壳菌纲（Sordariomycetes）。（2）接种组放线菌纲相对丰度较大（7.28%～27.00%），加碱、对照组则分别为3.66%～6.12%、2.70%～10.71%。接种AAMC可显著提高乙酸和丙酸降解菌相对丰度和微生物多样性。

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更新日期/Last Update: 2021-10-29