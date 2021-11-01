[1] ¶­¾ýÄÜ,ÍõÐ¡±ø,ÍôÏþÀö,µÈ. Ô­Î»¶Û»¯¶ÔCdÎÛÈ¾Å©Ìï×ØÈÀµÄÐÞ¸´Ð§¹ûÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2021,43(7):829.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(7):829.
µã»÷¸´ÖÆ

 Ô­Î»¶Û»¯¶ÔCdÎÛÈ¾Å©Ìï×ØÈÀµÄÐÞ¸´Ð§¹ûÑÐ¾¿()
·ÖÏíµ½£º

¡¶»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ¡·[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

¾í:
43¾í
ÆÚÊý:
2021Äê7ÆÚ
Ò³Âë:
829
À¸Ä¿:
ÑÐ¾¿±¨¸æ
³ö°æÈÕÆÚ:
2021-11-01

ÎÄÕÂÐÅÏ¢/Info

×÷Õß:
 ¶­¾ýÄÜÍõÐ¡±øÍôÏþÀö·â¿ËËÕ½ð³ÉÍõº£³±³ÌÍ¨
 1.ÑïÖÝ´óÑ§»·¾³¿ÆÑ§Óë¹¤³ÌÑ§Ôº£¬½­ËÕ ÑïÖÝ 225127£»ª¤2.½­ËÕÊ¡ÓÐ»ú¹ÌÌå·ÏÆúÎï×ÊÔ´»¯Ð­Í¬´´ÐÂÖÐÐÄ£¬½­ËÕ ÄÏ¾© 210095
¹Ø¼ü´Ê:
 ¶Û»¯¼ÁÐ¡ÂóCd×ØÈÀÍÁÈÀÐÞ¸´
ÎÄÏ×±êÖ¾Âë:
A
ÕªÒª:
 ¶Ô³£¹æ¶Û»¯¼ÁÔÚ´óÌïÌõ¼þÏÂ¶ÔCdÎÛÈ¾Å©Ìï£¨Ð¡ÂóÖÖÖ²×ØÈÀ£©µÄÐÞ¸´Ð§¹û½øÐÐÆÀ¼Û¡£½á¹û±íÃ÷£¬¸ÆÃ¾Á×·Ê¡¢ÂÈÂÁËá¸Æ¡¢°¼Í¹°ôÍÁ3ÖÖ¶Û»¯¼Á¾ùÄÜ²»Í¬³Ì¶ÈµØÌáÉýÍÁÈÀpH¡¢½µµÍÍÁÈÀÓÐÐ§Ì¬Cdº¬Á¿ÒÔ¼°Ð¡Âó½Õ¸ÑºÍ×ÑÁ£ÖÐCdº¬Á¿£¬²¢Ìá¸ßÐ¡Âó²úÁ¿¡£Ê©¼Ó¸ÆÃ¾Á×·Ê1 500 kg/hm2£¨¼ÇÎªCMP1500£©ºó£¬ÍÁÈÀpHÌáÉýÐ§¹û×îÃ÷ÏÔ£¬pHÌá¸ßÁË0.55£»Ê©¼ÓÂÈÂÁËá¸Æ9 000 kg/hm2ºóÍÁÈÀÓÐÐ§Ì¬Cd½µ·ù×î´ó£¬ÏÂ½µÁË57.4%¡£CMP1500´¦ÀíºóÐ¡Âó½Õ¸ÑºÍ×ÑÁ£ÖÐCdº¬Á¿½µ·ù×î´ó£¬·Ö±ðÏÂ½µÁË73.4%¡¢72.1%¡£CMP1500´¦ÀíÐ¡ÂóÔö²ú×îÃ÷ÏÔ£¬Ôö·ùÎª16%¡£ÒÔÍÁÈÀpH¡¢ÍÁÈÀÓÐÐ§Ì¬Cdº¬Á¿¡¢Ð¡Âó½Õ¸ÑÖÐCdº¬Á¿¡¢Ð¡Âó×ÑÁ£ÖÐCdº¬Á¿ºÍÐ¡Âó²úÁ¿ÎªÆÀ¼ÛÖ¸±ê£¬Í¨¹ýÖ÷³É·Ö·ÖÎöÑÐ¾¿²»Í¬´¦ÀíµÄ×ÛºÏÐÞ¸´Ð§¹û£¬½á¹û±íÃ÷£¬CMP1500µÄÐÞ¸´Ð§¹û×îºÃ£¬¿ÉÓÃÓÚCdÎÛÈ¾Å©ÌïÐ¡ÂóÖÖÖ²×ØÈÀµÄÔ­Î»¶Û»¯ÐÞ¸´¡£

ÏàËÆÎÄÏ×/References:

[1]ÕÅÎ¬ÖÒ Ðì½ðÓ¡ ÍõËØÇå ÕÅ´ºÃñ Ä¬ ÌÎ Ö£ÉÆÇ¿.É±Ãð¾Õõ¥ÔÚÐ¡ÂóÉÏµÄ°²È«Ê¹ÓÃ±ê×¼¼°Æä²ÐÁôÁ¿¼ì²â·½·¨[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,1989,(3):36.
[2]²ñ±¦Áá¡¡ÉÛ¡¡ÔÆ¡¡Àî´ºÏ²µÈ.Ì¼Ëá¸ÆºÍ·ÛÃº»Ò¶ÔÇ¦Ð²ÆÈÏÂÐ¡Âó¶¾º¦µÄ»º½âÐ§Ó¦[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2008,(9):6.
[3]¶Å¾ê,·¶è¤,Ç®ÐÂ#.ÔÙÉúË®Å©¹à¹ý³ÌÖÐÖØ½ðÊôÇ¨ÒÆ¹æÂÉÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2011,(7):74.
[4]ÕÅ¼Ñ,Ëï´«Óî,ºÎÏþÂú,µÈ. ºÚÂó²Ý¼ä×÷¶ÔïÓÔÚÐ¡ÂóÖÐ»ýÀÛºÍ×ªÔËµÄÓ°Ïì[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2019,41(5):505.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2019,41(7):505.
[5]ÁõÐñ,Ö£Áõ¸ù,³ÂÐÀÔÃ,µÈ. »´ÄÏÅË¼¯¿óÇøÅ©ÌïÍÁÈÀÖØ½ðÊôÎÛÈ¾ÌØÕ÷¼°ÔÚÐ¡ÂóÖÐÀÛ»ýÌØÕ÷ÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2019,41(8):959.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2019,41(7):959.
[6] ÓÎ¿ü,ÖÓ†´,ÕÔÊçÑÞ. ¶ÌÁ´È«·úôÈËá¶ÔÐ¡ÂóÉú³¤µÄÉúÌ¬¶¾ÀíÐ§Ó¦[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2021,43(3):271.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(7):271.

¸üÐÂÈÕÆÚ/Last Update: 2021-10-29