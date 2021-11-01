以大连市2013年的挥发性有机物（VOCs）排放调查结果为基准，核算了大连市2017年14个重点工业行业的VOCs排放量和累计削减比例，并调研了大连市重点工业行业的减排措施。结果表明，2017年大连市工业源VOCs排放总量为 4.0万t，其中精炼石油产品制造行业是大连市工业源VOCs排放的最主要来源，占排放总量的40.5%。大连市14个县（市、区）工业源VOCs排放贡献率最大的3个依次是甘井子区、金普新区和保税区，分别达到28.6%、25.6%、20.7%。相比2013年，2017年大连市工业源VOCs累计削减比例为10.0%，其中精炼石油产品制造行业的累计削减比例最大，达到5.3%。累计削减比例最大的3个县（市、区）分别为金普新区（2.9%）、保税区（2.8%）、旅顺口区（1.6%）。目前，大连市已经启动重点工业行业企业深度整治工作，推行“一厂一策”模式。不同VOCs控制技术的联合应用是提高工业企业VOCs治理效果的有效措施。