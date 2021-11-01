[1] 吕红,环久峰,王玉,等. 大连市工业源挥发性有机物排放调查及减排分析[J].环境污染与防治,2021,43(7):847.
　[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(7):847.
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 大连市工业源挥发性有机物排放调查及减排分析()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
43卷
期数:
2021年7期
页码:
847
栏目:
综述
出版日期:
2021-11-01

文章信息/Info

作者:
 吕红环久峰王玉洪忠强周集体
 1.大连理工大学工业生态与环境工程教育部重点实验室，辽宁 大连 116024；2.大连市生态环境局，辽宁 大连 116001
关键词:
 挥发性有机物工业源减排污染控制技术
文献标志码:
A
摘要:
 以大连市2013年的挥发性有机物（VOCs）排放调查结果为基准，核算了大连市2017年14个重点工业行业的VOCs排放量和累计削减比例，并调研了大连市重点工业行业的减排措施。结果表明，2017年大连市工业源VOCs排放总量为 4.0万t，其中精炼石油产品制造行业是大连市工业源VOCs排放的最主要来源，占排放总量的40.5%。大连市14个县（市、区）工业源VOCs排放贡献率最大的3个依次是甘井子区、金普新区和保税区，分别达到28.6%、25.6%、20.7%。相比2013年，2017年大连市工业源VOCs累计削减比例为10.0%，其中精炼石油产品制造行业的累计削减比例最大，达到5.3%。累计削减比例最大的3个县（市、区）分别为金普新区（2.9%）、保税区（2.8%）、旅顺口区（1.6%）。目前，大连市已经启动重点工业行业企业深度整治工作，推行“一厂一策”模式。不同VOCs控制技术的联合应用是提高工业企业VOCs治理效果的有效措施。

相似文献/References:

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更新日期/Last Update: 2021-10-29