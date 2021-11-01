利用2015―2019年冬季ERA5再分析资料，采用主成分分析(PCA)与K均值聚类的客观分型方法对江苏北部冬季海平面气压场进行天气形势分型，结合同期大气污染物浓度资料、地面站点气象数据，分析江苏北部地区不同天气形势下PM 2.5 污染特征，并通过地面气象要素与污染物浓度的相关性进一步探究天气形势对PM 2.5 污染的影响。结果表明：江苏北部冬季海平面气压场可分为7种天气类型，其中良好的空气质量主要出现在冷锋前部型、高压底部型和高压环流型3种与冷高压密切相关的天气形势中，地面气象要素表现为低温、低湿与大风，有利于PM 2.5 的扩散稀释，属于清洁型天气；在弱低压环流型、低压均压场型与高压均压场型中，PM 2.5 污染水平较高，地面风速较低，相对湿度较高，有利于污染物的积聚与生成，属于污染型天气。